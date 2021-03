Quand la mode s’invite dans vos lunettes : comment choisir la monture idéale ?

De plus en plus adoptées pour personnaliser son style ou son allure, les lunettes de vue sont actuellement des accessoires de mode efficace . "La preuve, on voit bon nombre de stars ou encore d’influenceuses, qui, même sur tapis rouge ou en soirée, portent leurs lunettes ! Ce qu’on n’aurait pas vu il y a encore quelques années. C’est assumé et naturel ", note Valérie Kinzounza .

"On est plus dans le côté discret, et fonctionnel. On part donc ici sur des modèles basiques", commente Valérie

Sachez aussi que le nez et la ligne de sourcils jouent également un rôle primordial, l’idéal étant que la ligne de vos lunettes épouse le tracé des sourcils : "A priori, les bons opticiens font attention à ça et seront de bon conseil".

"Si votre visage est plutôt anguleux , choisissez des lunettes rondes ou ovales aux lignes douces. Si votre visage est plutôt rond , le but est de le restructurer à l’aide de la monture avec des formes plus rectilignes pour estomper les courbes du visage. Et si votre visage est ovale , vous avez de la chance, tout vous va !", conseille la chroniqueuse.

Dès lors, plus le teint et les cheveux sont clairs, plus la nuance des montures doit être intense, conseille la chroniqueuse. Gardez cependant en tête les couleurs qui composent votre garde-robe pour que le "match" soit efficace.

© Getty Images

Si vous vous maquillez et que vous portez des lunettes, sachez que les lunettes ont tendance à "manger" une partie du visage et de votre maquillage : "On conseille plutôt du mascara recourbant, et non pas allongeant. C’est un détail, mais ça va clairement éviter les traces et les frottements sur les verres".

Si vous êtes myope, vos yeux auront l’air plus petits derrière les verres. Le but du jeu sera donc de les agrandir au maximum par illusion d’optique. A l’inverse, si vous êtes hypermétrope ou presbyte, vos yeux paraîtront plus grands. Pour éviter l’effet "globuleux", appliquez un trait de crayon gris, noir ou marron foncé à l’intérieur de l’œil.

Enfin, la chroniqueuse lifestyle et mode du 6/8, finit par conseiller de changer de lunettes tous les quatre ans. Ceci afin de rester à jour au niveau de votre vue, mais aussi des nouvelles tendances. Les fashionistas futées coordonneront quant à elles les couleurs de leurs montures et celles de leurs vêtements en utilisant des lunettes avec des habillages interchangeables !