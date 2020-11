Quand la crème glacée disparaît en un tour de cornet magique, c'est hilarant !

Un vendeur de glace à Istanbul en Turquie aime bien faire des blagues à ses clients. A la manière d'un prestidigitateur, il s'amuse à leur jouer des tours avec le cornet à glace.

Il s'amuse de l'impatience du client...et c'est bluffant !

"Au départ, le marchand commence par mettre le cornet dans la poche du jeune homme. On sent alors ce dernier légèrement désorienté. Il ne sait pas trop ce qui lui arrive et ne sait pas encore dans quoi il vient de mettre les pieds. Alors qu'une adolescente amusée observe la scène en savourant sa glace, le jeune homme, lui se demande s'il aura un jour la sienne. Il faut dire que ce marchand a l'air de tenir à son étrange numéro. On comprend qu'il a parfaitement bien rodée sa technique. Il taquine le client mais ne dépasse pas les limites de peur qu'il ne finisse pas par perdre patience." commente Hugues.

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a décidé de partager avec vous et qui fait le buzz sur la toile.

Retrouvez Le post du jour tous les jours de la semaine dans Le 6-8, à suivre en télé sur La Une de 6 heures à 8 heures.

Regardez plutôt !