Quand la balance nous boude...

Certains signes prémices prouvent que l'on est sur la bonne voie. On y porte pas assez attention mais par exemple : le fait d'être rassasié pendant son régime, le fait de gagner en énergie grâce aux nouveaux apports en vitamines A, B1, B2, B6, B12, C et le magnesium, le fait de mieux dormir grâce au rééquilibrage des hormones responsables du sommeil (la mélatonine) et de la stabilité glycémique.

Les avantages à perdre du poids

Bien que chacun puisse être libre de se sentir bien dans sa peau peu importe son apparence, se libérer des quelques kilos superflus peut être très bénéfique.

Vous serez en effet de meilleure humeur car de meilleurs aliments seront sans doute donnés à votre corps, comme les Omega 3 qui sont responsables de bien soigner notre cerveau mais aussi l'acide aminé tryptophane (présent dans les viandes), précurseur de l'hormone du bonheur (la sérotonine). La limitation du sucre permettra aussi à se sentir moins déprimé.

Vous serez également plus souple. La consommation d'autres types de graisses va assouplir les muscles, vous rendre plus fort et plus endurant du fait d'une meilleure récupération au niveau du sommeil et des muscles.

Enfin, c'est une habitude que vous allez acquérir et tout vous sera plus facile !