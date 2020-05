Quand l'envie de prendre le large s'arrête, brusquement !

Il y a le ciel, le soleil et la mer !

Et oui, le beau temps nous titille grandement et l’envie de prendre le large se fait plus que ressentir. La chaleur rayonnante de ces derniers jours est un véritable "moteur" pour nos élans et nos envies d’escapade. Seulement voilà, on ne le dit jamais assez mais sachez qu’à un petit détail près cet élan peut subitement tomber à l’eau, d’un coup d’un seul. Vous vous retrouvez ainsi en un grand moment de solitude dans lequel vous ne pourrez alors que noyer votre peine.

Delphine Simon a surfé sur la vague du Web pour nous décrocher une petite perle fraîcheur bien sympathique et qui vaut son pesant d’or. S’il n’est pas beau de se moquer, il faut bien avouer que ces petits moments insolites nous submergent d’éclats de rire.

Voici l’aventure quelque peu inédite de ces deux jeunes filles qui verront leur élan brusquement stoppé, là-bas !

Bon week-end à vous et réfléchissez bien, à un détail près, à vos envies de prendre le large.