Quand Jean Ferrat chantait "Potemkine" en 1966 à la RTBF

"Grand poète, on se souvient de sa grande moustache" a lancé Hugues Hamelynck qui a fouillé dans les archives audiovisuelles de la Sonuma pour rendre hommage à l’auteur-compositeur-interprète français avec cette prestation de Potemkine en 1966 dans Format 16/20, une émission de la RTBF réservée aux jeunes et ancrée sur la variété. Lors de son apparition, il y chante aussi Je ne chante pas pour passer le temps, Les belles étrangères et C’est beau la vie.

Potemkine évoque sans contour la mutinerie des marins russes qui éclate sur le cuirassé Potemkine, épisode marquant de la révolution russe de 1905, et précurseur de celle de 1917 qui bascule la Russie tsariste dans le communisme. Ce texte a valu à l’artiste une certaine censure à l’époque, lui qui a proposé bon nombre de chansons engagées vers la gauche radicale, en pleine Guerre froide.

Chez Jean Ferrat, "il y avait le volet engagé et les chansons d’amour" a indiqué le chroniqueur musical de VivaCité Bruno Tummers au sujet d’une autre grande chanson de l’artiste ardéchois, Aimer à perdre la raison dont le texte était signé par le poète Louis Aragon.