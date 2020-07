Quand Claude François interprétait "Magnolias for Ever" dans Chansons à la carte en 1978

Hugues Haemelynck a sorti une archive qui plaira aux fans de disco dans la séquence Sonuma du 6-8 ce 31 juillet.

Après être revenu sur un des passages de Jean-Jacques Goldman en 1982 dans Chansons à la carte à la RTBF, Hugues Haemelynck a mis en lumière l'année 1978 lors de laquelle Claude François était venu dans cette même émission de variétés de la chaîne du service public.

Cloclo était accompagné de ses quatre claudettes pour chanter l'un de ses plus grands succès, Magnolias for Ever, sorti en novembre 1977 et titre éponyme du dernier album du chanteur français publié de son vivant dans lequel se trouve également le tube Alexandrie, Alexandra. Avec Je vais à Rio sorti quelques mois plus tôt, Claude François amorce totalement son virage vers le disco.

Magnolias ? For Ever !