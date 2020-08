Quand Belgique et France s'affrontaient au football, avec des stars du cinéma et de la chanson -... La France et la Belgique se rencontrent dans un match de football de gala, avec des vedettes du cinéma, de la musique et de la télévision en 1971. Hugues Hameleynck fait profiter les amoureux du ballon rond ce 4 août dans la séquence Sonuma du 6-8.