Qu’en est-il de la vaccination dans les entreprises ?

Thierry Evens porte-parole de l’UCM et chroniqueur du 6-8 vous éclair et rappelle par ailleurs que la loi est toujours en chantier et il n’est pas question pour l’instant d’étendre l’obligation à d’autres secteurs.

Non. D’abord parce qu’il ne peut pas, en principe, savoir qui est vacciné et qui ne l’est pas. Les employeurs et les syndicats ont passé un accord où ils reconnaissent que c’est une question médicale, qui relève de la vie privée. Un employeur ne peut pas demander à ses salariés s’ils fument ou ce qu’ils boivent comme alcool. Il ne peut pas faire de discrimination et refuser par exemple des primes ou des avancements aux fumeurs ou à ceux qui sont en surpoids. C’est la même chose pour le vaccin. L’employeur ne peut pas savoir. Il ne peut pas discriminer.

Et s’il le fait quand même ?

Il risque des ennuis. Supposons et c’est inspiré de faits réels qu’un employeur isole dans une pièce les deux ou trois employés qui ne sont pas vaccinés. Ces employés pourraient estimer que leur isolement est, ce qu’on appelle en droit du travail, "un acte équipollent à rupture", et donc demander la fin immédiate de leur contrat avec une indemnité de licenciement. Est-ce qu’ils l’obtiendraient ? C’est une autre question puisqu’il n’y a évidemment pas de jurisprudence en la matière. Le cas ne s’est jamais posé.

Est-ce qu’il pourrait prévoir une prime pour les vaccinés ?

Non. C’est une discrimination positive, mais ça reste une discrimination. Et pour donner une prime, il faudrait savoir qui est vacciné et qui ne l’est pas ; ce qui est interdit. On s’est même posé la question d’une prime collective. Le médecin du travail, lui, a la possibilité de savoir qui est vacciné ou pas dans une entreprise. Des patrons ont donc eu l’idée de demander au médecin du travail de les prévenir si tout le monde est vacciné ou si, par exemple, on atteint le seuil de 80% de vaccinés. Dans ce cas, prime collective. Le SPF Économie a refusé : trop de risques pour la vie privée.