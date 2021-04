Profitez d’une escapade gourmande en segway du côté d’Aubel

Dans Le 6-8, Juliette Grégoire nous emmène en balade gourmande, le tout en… segway. Une activité originale à la découverte de la région pour ceux qui rêvent d’évasion.

Cette idée de balade gourmande à deux roues, on la doit à la société active dans l’événementiel Electrovox Events S.A, à l’origine de Segride, concept développé il y a tout juste deux mois. "Pour ceux qui ne savent pas, un segway, c’est cette drôle de machine électrique constituée d’une plateforme d’un guidon et de deux roues", indique la chroniqueuse.

Pas de panique pour ceux et celles qui appréhenderaient l’engin, il n’y a rien de plus simple, assure Juliette : "Nous avons droit à une présentation des machines et un petit cours de conduite avant de commencer le parcours pour vous familiariser avec la machine. Les premiers kilomètres, elle est bridée à 5km/h, ce qui est assez lent, donc pas de stress. Après, elle monte jusqu’à 15 km/h pour les 3km restants".

Au départ d’Aubel, vous réaliserez une escale à Hombourg où vous dégusterez un délicieux plateau de fromages concocté par l’épicer "Au coin du pub", et pour accompagner le tout, une bière locale de la "Brasserie du Grain d’Orge".