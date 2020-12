Primes de fin d'année, étrennes,... : voici ce qui est réellement autorisé

Yasmine Lamisse, la juriste du 6-8, vous renseigne sur les règles en matières de primes et économies de fin d'année.

Les fêtes de fin d'année apportent leurs lots de cadeaux et parfois de bonnes, ou mauvaises surprises financières. Yasmine Lamisse décortique avec vous les règles à savoir concernant les fameuses et attendues primes de fin d'année, les étrennes et autres traditions financières de l'année nouvelle qui débute.