Prêts verts : pour rénover chez soi à un prix plancher, c'est maintenant !

À l’occasion du salon virtuel Batibouw, les banques abaissent tour à tour le taux des crédits destinés à la rénovation et aux économies d’énergie. Dans Le 6-8, Caroline Sury vous livre ses bons plans.

A l’instar du premier, le second confinement a poussé de nombreux Belges à rénover davantage leur habitation. Entre janvier 2020 et janvier 2021, on constate une nette augmentation de plus de 48% en ce qui concerne l’octroi de prêts rénovation, avance Caroline Sury, chroniqueuse dans Le 6-8 et journaliste à L’Echo.

"Belfius confirme la tendance, 2020 était une année record en rénovation, surtout pour le prêt rénovation vert. Un prêt sur deux concernait ce type de prêt", continue-t-elle.

Les prêts rénovation verts sont octroyés pour investir dans la performance énergétique de sa maison afin de faire des économies d’énergie sur la facture. Cela concerne notamment l’isolation d’un toit ou d’une façade, la pose de nouveaux châssis ou encore l’installation de panneaux photovoltaïques.

En moyenne, le Belge emprunte 11.000€ pour rénover son bien de manière énergétique. Pour les autres types de rénovation, la moyenne d’emprunt se situe à 17.000€.