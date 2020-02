Prêts pour les sports d'hiver? Suivez les bonnes réglementations si vous partez en voiture

Les pneus hiver sont-ils obligatoires en Belgique et ailleurs ? Peut-on faire tourner son moteur à l'arrêt pour dégivrer sa voiture ? Est-ce légal de skier en hors piste ? La juriste Yasmine Lamisse livre ainsi les différentes règles spécifiques à la neige sur la route à connaître et/ou à ne pas oublier dans Le 6-8 à la veille du congé de Carnaval/détente.

Par ailleurs, ceux-ci sont obligatoires dans la plupart des autres pays, comme au Grand-Duché de Luxembourg ou en France . En Allemagne et en Autriche, ils le sont aussi mais sous conditions hivernales. Étonnamment, les pneus hiver ne sont pas obligatoires en Suisse , pays pourtant très montagneux situé en plein cœur des Alpes.

Dans tous les cas, il vaut mieux se rendre chez son garagiste et les mettre car "si vous faites un accident de la route à cause de la lacune de vos pneus sachez que vous risquez d'être responsables" prévient la juriste.

Autre réglementation, celle du dégivrage en faisant tourner son moteur à l'arrêt: une mesure a d'ailleurs été adoptée récemment en Belgique. Yasmine Lamisse explique : "La loi interdit de faire tourner son moteur à l'arrêt sauf pour cas de nécessité. C'est là toute la nuance : dégivrer son pare-brise est-il un cas de nécessité ? On considère bien souvent que non, mais l'article de la loi n'est pas très clair. Il ne définit pas vraiment ce que c'est un cas de nécessité". En général, ne tentez pas une telle pratique pour dégivrer votre voiture. Lorsque l'on parle de nécessité, il s'agit plutôt d'une situation telle que celle d'éviter qu'un enfant à bord n'attrape froid lorsque la voiture est arrêtée.

Toujours concernant votre voiture, petit rappel des limitations de vitesse. Tout comme en Belgique, la limitation en agglomération est fixée à 50 km/h en France et en Allemagne.

Qu'est-ce qui est légal et illégal lorsque l'on skie ?

Full length of man skiing on mountain slope - © Martin Palsson - Getty Images/Maskot

Une fois arrivés à destination et vos skis chaussés, sachez que certaines mesures sont tout à fait légales ou illégales lorsque vous profitez de quelques heures de glisse sur les pistes.

On se pose souvent la question de se voir retirer son forfait de ski si par exemple on skie trop rapidement. En aucun cas on ne peut vous le retirer. Yasmine Lamisse révèle pourquoi : "Le forfait est un titre de transport, pas un permis de skier. C'est donc interdit ou illégal de vous le retirer".

Par contre, tout comportement incivique peut bien entendu être puni par la loi. La chroniqueuse met en garde, si par exemple vous blessez quelqu'un en l'ayant percuté sur les pistes : "Vous avez votre responsabilité engagée, vous pouvez avoir des problèmes avec votre assurance".

Le constat est valable aussi si vous vous risquez au hors piste. "Si vous voulez faire du hors piste ou skier sur des pistes fermées vous risquez de ne pas être assuré" assure-t-elle aussi.

Mais on ne peut cependant pas vous interdire de faire du hors piste note la juriste "parce que c'est une atteinte à la liberté de son déplacement". Seule exception bien sûr pour les arrêtés municipaux pris "pour des questions de sécurité, d'avalanche ou d'environnement".

Vous vous posez d'autres questions sur la réglementation sur la voiture et le ski en Europe ? Rendez-vous dans ce cas sur le site Going Abroad pour télécharger l'application et s'informer de toutes les règles de sécurité sur le vieux continent.