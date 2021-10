Prester son temps plein en quatre jours… Bientôt une réalité ?

Cela intéresse évidemment au plus haut point les chefs de PME et les salariés et il est donc important de bien préciser de quoi on parle et où on en est. Car le gouvernement fédéral a juste ouvert une porte mais n’a rien décidé. Thierry Evens, porte-parole de l’Union des Classes Moyennes fait le point dans le 6/8 sur un sujet délicat, la semaine de travail répartie sur quatre jours…

Un horaire complet, c’est 38 heures par semaine mais alors…

Le sujet est actuellement en négociation avec les partenaires sociaux, donc aux syndicats et aux représentants des employeurs, de faire des propositions au gouvernement fédéral pour rendre le temps de travail plus flexible. Et en particulier, il leur a demandé de réfléchir à la possibilité de faire son travail en quatre jours au lieu de cinq. " C’est très important de souligner que la question sur la table n’est pas celle d’une réduction du temps de travail. 38 heures " précise Thierry Evens. Cela fait 7 heures et 36 minutes fois cinq jours. L’idée, c’est d’autoriser à le prester en quatre jours. Cela fait neuf heures de travail. " On pourrait par exemple aller bosser de 8h30 à 18h30, avec une heure d’arrêt à midi. Et cela permettrait de ne pas travailler le vendredi ou le mercredi " se réjouit Thierry.

Pourrait-on déjà le faire aujourd’hui ?

" Non, parce qu’au-delà de huit heures de travail par jour, on passe en heures supplémentaires " déclare d’entrée de jeu Thierry Evens. Il faut donc changer la loi pour autoriser des journées de neuf heures, qui n’entraînent pas d’augmentation du coût salarial. Car c’est bien le mandat donné par le gouvernement aux partenaires sociaux : donner davantage de flexibilité mais sans toucher au coût du travail. Et aussi sans obligation. La semaine en quatre jours : "c’est plus exact de dire semaine en quatre jours que semaine de quatre jours devrait être librement choisie, à la fois par le salarié et par l’employeur ".

Pas nécessairement pour tous types d’activités ?

© Getty C’est certain et pour de nombreuses raisons. Le travail peut être trop fatigant pour pouvoir tenir neuf heures. " S’il est en contact avec la clientèle, ou avec des fournisseurs ou des sous-traitants, il faut une disponibilité cinq jours sur cinq" note encore Thierry Evens. Mais dans certains cas, pourquoi ne pas l’envisager ? Cela peut intéresser des salariés d’allonger leurs horaires mais de bénéficier d’un jour supplémentaire par semaine pour leur vie familiale ou pour des loisirs. " Cela peut aussi intéresser des employeurs" pense le porte-parole de l’UCM. Il y a aussi un intérêt évident pour la mobilité : la semaine en quatre jours, c’est 20% de déplacements en moins entre le domicile et le lieu de travail. Boum du télétravail : le ministre Gilkinet souhaite un abonnement SNCB adapté, flexible, accessible à tous dès janvier

Alors, la semaine en quatre jours : utopie ou envisageable ?

© Getty " Chez UCM, nous le souhaitons déclare mais cela ne sera sans doute jamais pratiqué de façon massive dans les PME mais dans certains cas, si tout le monde est d’accord, c’est positif " déclare le porte-parole Thierry Evens. En tout cas, il faudra du temps pour aboutir. Les syndicats sont méfiants et un changement comme celui-ci soulève beaucoup de questions. Il faut revoir les règles pour les heures supplémentaires. " Il faut voir si, en cas de semaine en quatre jours, on réduit le remboursement des frais de déplacement ou si on supprime un chèque-repas pour ceux qui ont Thierry. On ne sait rien non plus de l’impact de la journée de neuf heures sur la productivité et sur la qualité du travail. " Bref, je vais m’avancer un peu mais je ne pense pas que la mesure sera effective avant 2023 ". On en entendra donc encore parler conclut le porte-parole de l’UCM. ►►► À lire aussi : Travailler quatre jours/semaine, pour le même salaire, c’est possible à la commune de Saint-Josse

