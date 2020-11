Mon Ecole en Ligne

Préparer le CEB à distance, c'est possible avec Mon Ecole En Ligne - © Tous droits réservés

Le MEEL, le principe :

Vous répondez à toute une série de questionnaires, ils sont au nombre de 16. L’enfant peut piocher parmi les 5 catégories proposées : lecture, grandeurs, nombres et opérations, éveil scientifique, éveil historique et géographique. On délivre dans l’immédiat les résultats, la réponse. Le petit plus c’est que vous avez directement votre travail qui est évalué, un rapport statistique est également envoyé aux instituteurs, l'enfant obtient également des éléments théoriques, explicatifs ou de reformulation de la question pour qu’il puisse vraiment apprendre et s’entraîner.

A l’aide d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, à la maison ou à l’école, chaque élève avance ainsi à son rythme. L’enseignant peut le suivre précisément grâce à des statistiques de résultats envoyés périodiquement aux professeurs.

En cette période plus que propice à l’enseignement à distance, ce concept rencontre un succès fou.

Le prix ?

Cela coûte 50 euros pour une classe complète ou 5 euros par élève qui aimerait se connecter et s’entraîner. Le succès est vraiment grandissant, un apprentissage à distance qui tombe à pic en cette crise sanitaire.

Plus d’infos via : meel.monecoleenligne@gmail.com / sur le site ICI