Pourquoi les herbes sont indispensables pour nos chats

Nos chats aiment à grignoter herbes ou graminées. Que cherchent-ils en faisant cela et quelles sont les bonnes herbes à chat à recommander ? Dans Le 6-8, Bénédicte Flament se penche sur la question.

Les chats ont besoin de nutriments, notamment les fibres que l'on retrouve dans l'herbe. © Getty Images / EyeEm

"Le chat a un régime alimentaire de carnivore strict. Il a donc un apport de protéines conséquent. Mais il a besoin aussi d’autres nutriments en plus petites quantités (sucres, graisses, lipides, etc.)", explique la chroniqueuse. Dans la famille des sucres, on retrouve notamment les fibres, indispensables pour le transit intestinal.

L’herbe avalée est donc une source importante de fibres non fermentescibles

Ces fibres permettent entre autres la prévention des boules de poils (surtout chez les chats à poils longs), l’amélioration du phénomène de digestion sans dégrader le tube digestif de l’animal.

Un indispensable pour le chat ? "C’est effectivement essentiel. Pour les chats d’extérieurs, il n’y a pas d’apports nécessaires, ils se servent souvent dans le jardin (tout en évitant l’utilisation de pesticides ou de produits d’entretien). Pour ceux d’intérieur, il y a diverses solutions", annonce Bénédicte Flament.