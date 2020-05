Pourquoi faut-il privilégier le vélo traditionnel au vélo électrique ?

Gilles Goetghebuer a pointé les différences de pollution entre vélo électrique et vélo traditionnel et a souligné le mauvais impact du marché du vélo électrique dans Le 6-8 ce 28 mai.

"Le plus désespérant à mon sens, c'est que désormais on trouve déjà un moteur électrique pour les enfants" ajoute-t-il.

Le problème se situe à l'opposé selon Gilles Goetghebuer : "Il y a plein de gens qui achètent le vélo électrique et qui sont en pleine forme". On doit même différencier les deux désormais en parlant de vélo électrique d'un côté et de vélo musculaire de l'autre.

Un effet inverse

Si pour les cyclistes fidèles au vélo traditionnel, il y a peut-être une frustration de se faire dépasser en côte par des vélos électriques qui ne font pas le moindre effort physique, le problème de ces deux exemples que dressent le chroniqueur, c'est que justement, le vélo électrique a perdu son sens premier. Il explique : "Au départ le vélo électrique avait pour tâche que la part la plus sédentaire de la population se mette au sport. Le vélo électrique devait donc servir de marche-pied entre la voiture et le vélo". Or il constate que :

On a vu plutôt l'inverse : ce sont des cyclistes habituels qui sont passés au vélo électrique, donc le but n'est pas atteint.

Son inquiétude est dès lors la suivante : "Ce qu'il risque de se passer c'est qu'ils s'engagent dans une voie vers une recherche de confort de plus en plus, prendront des modèles un peu plus puissants. On trouve sur le marché déjà des speed elec, des vélos électriques mais qui vont à du 45 km/h. On s'engage donc dans une voix qui n'était pas celle qui avait été annoncée. Dans un premier temps, le vélo électrique proposait de rajouter un peu de sport dans sa vie et de retirer un peu de pollution. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on a vu ? Pour beaucoup d'utilisateurs on a retiré un peu de sport et ajouté un peu de pollution".