Pourquoi est-il important de faire des soupes maison ?

Chantal Van der Brempt nous démontre dans "le 6-8" pourquoi il est primordial de réaliser une soupe soi-même et d'éviter de consommer les soupes en boîte ou en sachet.

Avec l'hiver reviennent les soirées raclette et tartiflette, mais c'est aussi la bonne période pour manger de la soupe !

Bien sûr, tout le monde le sait, il faut manger des légumes, ceux-ci étant très bons pour la santé.

N'ayant malheureusement pas tout le temps le temps de faire sa propre soupe, on se rabat généralement sur les soupes présentes en supermarché.

Pourtant, Chantal Van der Brempt, notre chroniqueuse nutritionniste, nous prévient que celles-ci sont loin d'être saines pour notre corps, notamment pour les soupes en poudre. Elle compare:

Au niveau nutritionnel, ce n'est pas du tout la même chose : il y a du sel, du sucre à profusion, des exhausteurs de goûts, des conservateurs, par rapport aux soupes faites maison

Un conseil donc, regardez bien l'étiquette lorsque vous achetez une soupe d'une telle composition.

Même constat pour une soupe instantanée en boîte et une soupe maison, au niveau des calories entre autres : 42 kcal pour la première et 18 kcal pour la deuxième, et même 6 grammes de glucides pour la soupe instantanée contrairement à 0,9 gramme pour la soupe maison.

Chantal Van der Brempt explique ensuite pourquoi ces additifs et conservateurs sont néfastes pour notre santé et notre digestion.

Les additifs chimiques qui composent la soupe en poudre ou instantanée, ne sont pas bons pour le corps. Au mieux, on aura besoin d'énergie pour les évacuer, au pire, ils perturberont certaines fonctions de notre corps d'après la nutritionniste. "Si ce sont par exemple des exhausteurs de goût, mélangés avec le trop de sel, cela va finir par anesthésier les papilles gustatives". Elle précise : "cela signifie qu'il en faut de plus en plus pour avoir cette impression que le potage a un goût".

Les conservateurs quant à eux, doivent permettre aux aliments, à la soupe, de ne pas se dégrader. "Mais digérer, c'est faire en sorte que les aliments se dégradent. Donc cela suppose que ces conservateurs induiront chez nous aussi un problème à dégrader et à diriger nos aliments" expose Chantal.