Pourquoi dormons-nous mal en ce moment ? Quels remèdes adopter ?

Depuis le début du confinement, nous sommes nombreux à ne pas profiter d’un bon sommeil. Et pourtant, bien dormir est essentiel pour la santé, pour passer une bonne journée et pour lutter contre les infections. Pourquoi dormons-nous mal en ce moment ? Quelles sont les astuces pour favoriser une bonne nuit réparatrice ? Voici les conseils épinglés par Valérie Kinzounza.

Pourquoi dormons-nous mal en ce moment ?

C’est un constat depuis le début du confinement :

On a un sommeil plus agité, on fait des cauchemars, on a plus de phases de réveil durant la nuit, on s’endort, on se réveille, on gigote beaucoup,… Mais pourquoi ?

- c’est une grande période d’anxiété qui s’est produite avec le confinement, c’est donc vécu comme un stress traumatique qui a des effets sur le sommeil car on accumule plein de nouvelles déstabilisantes par rapport au Covid 19 mais aussi, en cascade, en raison des difficultés financières qui en découlent, en raison du télétravail, de la charge à assumer avec les enfants non-stop à la maison, on a ainsi perdu nos repères, on est vraiment déstabilisés. De façon consciente ou inconsciente cela amène des troubles du sommeil.

- on met plus de temps à s’endormir. Ce climat d’anxiété joue mais aussi les gens regardent davantage les écrans, la tv, les infos. le soir et donc le cerveau est surstimulé, ce qui n’est pas du tout propice au sommeil : on cogite beaucoup. Le facteur supplémentaire : deux semaines après le début du confinement nous sommes passés à l’heure d’été !

- on se réveille trop tôt. C’est frustrant car lorsque l’on n’a pas passé une bonne nuit, on se réveille trop tôt. Ce qui pose problème, c’est de dormir plus que besoin. Il est important de se lever et de se coucher aux mêmes heures, de ne pas être en décalage avec nos habitudes et notre rythme. On a chacun un rythme de sommeil, une horloge biologique. Il est important de la connaître et de s’y conformer en toutes circonstances. Il importe donc de se calquer sur notre horloge biologique. Faire la grasse matinée n’est pas du fait une bonne idée.

"Je suis fatiguée et pourtant je ne fais rien de spécial", pourquoi docteur ?

- Les personnes qui n’ont pas d’activités suffisamment variées peuvent souffrir de ce trouble, de ce ressenti. Avoir une seule et même activité, à un moment, cela fatigue. Il faut varier les plaisirs : un peu de sport, un peu d’internet, de loisirs,… Il faut rythmer sa journée, la structurer.

Que mettre en place au quotidien ? Quelles sont les petites astuces ?