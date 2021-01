Pour oublier un peu les Hautes Fagnes : voici les 12 parcs naturels à découvrir en Wallonie

Olivier Arendt a passé en revue les 12 réserves naturelles que compte la Wallonie dans Le 6-8, une manière de découvrir la nature vivifiante qui s’offre à deux pas de chez soi.

Depuis la pandémie de covid-19, les voyages à l’étranger sont fortement déconseillés. Les sorties à l’air libre étant encore autorisées, l’heure est donc à la (re) découverte à pied de notre pays ou via d’autres moyens de transports. L’Office du Tourisme de Wallonie vous invite entre autres à découvrir la région à vélo et en train.

Il existe en effet des tonnes de balades en Belgique, des plus époustouflantes et escarpées comme celle du lac de Nisramont ou des alternatives au plateau des Hautes-Fagnes qui jouissent d’un paysage équivalent.

Car non, il n’y a pas que le parc naturel des Hautes Fagnes, pris d’assaut dernièrement par la population belge en manque d’air frais. Diverses autres réserves naturelles s’étendent sur l’ensemble du territoire de la Belgique et offrent des points de vues époustouflants et un dépaysement garanti.