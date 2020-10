Pour des vacances réussies... Les jeux sont faits : PIKS et SAVE THE DRAGON

Bientôt les vacances, voilà une petite respiration bienvenue et une belle occasion de partager ensemble, en famille, quelques instants de divertissement. Deux jeux de société sont à l’honneur et présentés par Delphine Simon qui lance les dés sur ces petits trésors du moment.

- Faire la tour la plus haute possible. L’idée est d’alterner des cônes rouges avec des bleus, des jaunes, etc… Les plaques doivent ainsi tenir au fil de ces montages.

On a des cônes, trois couleurs, trois tailles. On est sur des matières en silicone non toxique, tout a vraiment été pensé quant à la bonne qualité des matériaux.

Ce qui est sympa : c’est un jeu intergénérationnel , on peut être en interaction, c’est un jeu d’habilité et les plus grands seront vraiment soumis à rude épreuve face à la dextérité des plus petits.

"Save the dragon" change la donne

SAVE THE DRAGON - © LE 6/8 SAVE THE DRAGON

Voici une autre sortie jeu, avec pour une fois l’histoire qui est inversée.

Avec Save the dragon, ce ne sont pas les chevaliers qui vont libérer les princesses dans une tour ou un château, mais bien les chevaliers et les princesses qui vont délivrer le dragon !

La vraie histoire : on a généralement un dragon coincé dans un château, on dit que les dragons sont méchants mais non, il y a des dragounets et aujourd’hui, on va non pas sauver Willy mais bien le dragon avant qu’un méchant mage ne ferme totalement le château.

L’originalité : le plateau se présente sous forme de gradins et en plus cela se passe dans une partie de la boîte elle-même. Les mages sont méchants, ils ont toujours un petit tour dans leur sac pour nous embêter. Il faut arriver le premier tout en haut, jusqu'à la tour et se déjouer des mages afin de délivrer le dragon. Le danger, c’est que les mages lâchent des boulets de canon et là, gare à vous.

Le côté sympa du jeu : vous pouvez vous protéger grâce à des stratégies, en déplaçant les pions, … Vous devrez être fin stratège. C’est ludique, on a un très beau plateau, c'est donc un très chouette jeu pour passer des vacances en ayant, excusez du peu, sauvez la vie à un dragounet.