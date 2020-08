“Pole Dance – Ma vie en équilibre” aux éditions Glénat

"Pole Dance" : la bande dessinée qui va à l'encontre de tous les clichés et des préjugés - © Tous droits réservés

Il est rare et étonnant de trouver une bande dessinée sur le Pole Dance et pourtant c’est un sport qui compte de plus en plus d'adeptes et qui devient un phénomène de société, ça vaut donc certainement la peine de s’y intéresser. Mathieu Van Overstraeten l'attention que ceux qui espèrent retrouver dans cette bande dessinée le côté sensuel des clubs de strip-tease, un peu comme Jennifer Lopez dans le film " Queens " (" Hustlers " en anglais), risquent d’être déçus.

La BD " Pole Dance – Ma vie en équilibre " s’intéresse en effet au pole dance en tant que sport, mais aussi et surtout en tant que moyen de s'accepter, de prendre de l'assurance et de trouver un épanouissement personnel.