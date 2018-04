" POC ! ", un chouette jeu d'apéro ! - © Tous droits réservés " POC ! ", un chouette jeu d'apéro ! - © Tous droits réservés " POC ! ", un chouette jeu d'apéro - © Tous droits réservés

Le jeu contient 21 sous-bocks (5 sous-bocks de 4 familles d'animaux, numérotés de 1 à 5, et un trampoline en plus), le livret de règles et la boîte. Très importante la boîte !

Il y a trois modes de jeux. Très différents mais pas très différents.

C'est surtout d'une simplicité et d'une évidence... Addictives !

Première règle : chaque joueur reçoit les 5 sous-bocks d'une famille d'animaux de son choix. On pose la boîte ouverte au milieu de la table, on met notre poing sur la table tous à une vingtaine de centimètres de la boîte, on se regarde dans le blanc des yeux, on souffle et c'est parti !

On joue chacun son tour, et à notre tour on pose le sous-bock qu'on veut sur notre poing, on se concentre et on fait dessous une jolie et appliquée pichenette pour l'envoyer où on veut. Si il tombe dans la boîte, il y reste jusqu'à la fin de la partie. Sur la table, il y reste jusqu'à ce qu'il e fasse recouvrir par un autre sous-bock. Si je recouvre un sous-bock à moi, je récupère les deux que je pourrais rejouer plus tard. Si je recouvre un sous-bock adverse, je le gagne et le mets sous mon poing jusqu'à la fin de la partie, et remballe le mien joué pour le rejouer pus tard.

Quand plus qu'un joueur a encore des sous-bocks en réserve, il joue une dernière fois et c'est terminé.

A la fin, on additionne les points des sous-bocks adverses qu'on a gagnés (accumulés sous notre poing) et on ajoute à ça le double des points de nos sous-bocks qu'on aura enquillé dans la boîte!

Seconde règle : tout pareil mais on met le couvercle sur la boîte et désormais, nos sous-bocks rapporteront le double de points quand à la fin de la manche ils seront SUR la boîte ! Plus rude...

Troisième règle : on enlève la boîte qu'on remplace par le sous-bock Trampoline. Quand mon sous-bock touchera le trampoline, je le récupèrerai pour le rejouer plus tard. Et à la fin on gagne les points des sous-bocks adverses qu'on aura gagnés, plus rien ne comptera double cette fois.

Variante valable pour les 3 règles : tout est pareil sauf que vous ne pouvez gagner un sous-bock adverse que si vous recouvrez avec une valeur égale ou supérieure.