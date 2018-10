Plus gypsy que jamais, Kendji Girac fait danser le Tip Top !

Kendji Girac intègre le podium du Tip Top cette semaine ! "Pour oublier" est en troisième position. Avec un texte signé par Vianney, cette chanson se veut lumineuse comme un message d'espoir malgré le temps qui passe et les aléas de la vie. La Grenade de Clara Luciani reste #1... C'est le tube du moment ! Maroon 5 consolide sa place intermédiaire. Le titre Girls Like You est toujours sur le second échelon de ce classement.

Le classement Tip Top de ce samedi 6 octobre Top Last Week Move # Weeks Artist Title 1 1 21 CLARA LUCIANI LA GRENADE 2 2 11 MAROON 5 GIRLS LIKE YOU 3 6 3 14 KENDJI GIRAC POUR OUBLIER 4 7 3 15 LENNY KRAVITZ LOW 5 8 3 6 GEORGE EZRA SHOTGUN 6 4 -2 19 LOST FREQUENCIES feat JAMES BLUNT MELODY 7 9 2 20 GRANDGEORGE SUNNY ANYWAY 8 3 -5 12 CLEAN BANDIT SOLO 9 14 5 17 JAIN ALRIGHT 10 10 11 MUSTII 21ST CENTURY BOY 11 5 -6 15 ALVARO SOLER LA CINTURA 12 13 1 16 PASCAL OBISPO CHANTE LA RUE CHANTE 13 15 2 18 BOULEVARD DES AIRS JE ME DIS QUE TOI AUSSI 14 17 3 17 CALOGERO 1987 15 19 4 9 LAURENT LAMARCA BELLA VIDA 16 11 -5 19 CHRISTINE & THE QUEENS DAMN DIS MOI 17 18 1 5 EMMA BALE CUT LOOSE 18 12 -6 19 ED SHEERAN HAPPIER 19 16 -3 14 ANGELE LA THUNE 20 21 1 3 VITAA & SLIMANE JE TE LE DONNE 21 23 2 3 AMIR LONGTEMPS 22 20 -2 17 CALVIN HARRIS & DUA LIPA ONE KISS 23 26 3 6 QUENTIN VAESKEN MA VIE EST ICI 24 27 3 11 CŒUR DE PIRATE COMBUSTIBLE 25 29 4 3 SAM BOSMAN GIVE ME THE REASON 26 22 -4 16 HOOVERPHONIC ROMANTIC 27 24 -3 22 ALICE ON THE ROOF MALADE 28 31 3 4 BASTIAN BAKER STAY 29 25 -4 25 MC SOLAAR AIWA 30 in 1 PATRICK BRUEL TOUT RECOMMENCER 31 32 1 2 CLAUDIO CAPEO TA MAIN 32 36 4 2 JENIFER NOTRE IDYLLE 33 34 -1 2 VANESSA PARADIS CES MOTS SIMPLES 34 38 4 2 ZAZ QUE VENDRA 35 28 -7 21 SNOW PATROL DON T GIVE IN 36 in 1 CHRISTINE AND THE QUEENS 5 DOLLARS 37 in 1 ANGELE JALOUSIE 38 30 -8 10 LOUANE NO 39 in 1 PATRICK FIORI LES GENS QU ON AIME 40 35 -5 27 MAITRE GIMS & VIANNEY LA MEME 33 31 8 TAL ADN 37 34 13 CECILIA KRULL & GAVIN MOSS MY LIFE IS GOING ON 39 19 21 SLIMANE LUNA 40 36 10 BOB SINCLAR I BELIEVE

Les nouveautés du Tip Top ddd - © Tous droits réservés Patrick Bruel : " Tout recommencer " Si l'on met entre parenthèse son album hommage à Barbara en 2015, Patrick Bruel met un terme à 6 ans d'attente et publie une nouvelle chanson originale ! Son dernier album en date "Lequel de nous" était paru en 2012, c'est dire si l'attente des fans est grande autour de ce nouveau projet ! C'est le 2 novembre que Patrick Bruel publiera son nouvel album, cette sortie sera suivie d'une gigantesque tournée dont 3 dates déjà prévues chez nous à Forest National les 28 février, 15 et 16 mai 2019. Cet album est annoncé par un nouveau titre composé par Mickaël Furnon (Mickey 3D), co-écrit par Bruel lui-même et produit par l'inévitable Vianney ! Très justement intitulé "Tout recommencer", la chanson offre à Bruel l'opportunité de sortir de sa zone de confort et nous emmène sur des terres jusqu'ici inexplorées par le chanteur, au risque de peut-être dérouter les fans de la première heure.

ddd - © Tous droits réservés Christine & The Queens : " 5 Dollars " Deuxième extrait de " Chris ", le deuxième album de Christine & The Queens aka Chris ! Elle sera en concert avec Vivacité ce 12 octobre sur la scène de Forest National !

ddd - © Tous droits réservés Angèle : " Jalousie " C'est un des événements musicaux de cette rentrée, le premier album d'Angèle sortira le 5 octobre et sera intitulé " Brol ". On en connaissait déjà "La loi de Murphy", "Je veux tes yeux" et "La thune" mais la chanteuse vient d’en dévoiler un quatrième extrait avant ses concerts es 26 et 27 novembre à l'Ancienne Belgique à Bruxelles !

ddd - © Tous droits réservés Patrick Fiori : " Les gens qu’on aime " Intitulé "Promesse", le dixième album de Patrick Fiori égrène tout doucement ses singles. Après "Où je vis" et "Chez nous" en duo avec Soprano, le chanteur marseillais nous propose un nouveau titre écrit et composé par son ami Jean-Jacques Goldman. "Les gens qu'on aime" est un titre ultra radiophonique et qui fait du bien !