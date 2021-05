Plongée dans "La Fabrique d’étoiles", ces coffrets déco pour tout créer soi-même

A l’approche de la fête des mères, Véronique Wese vous invite à vous plonger dans la Fabrique d’étoiles, des coffrets déco contenant le matériel nécessaire pour faire ses propres créations.

Combiner créativité et mode de consommation responsable, c’est le défi que s’est lancé Anne-Claire, pharmacienne, à l’approche de ses quarante ans. Un projet et concept belge unique qui aura finalement vu le jour en 2019 sous le doux nom de la Fabrique d’étoiles.

C’est au travers de cinq coffrets différents qu’Anne-Claire vous offre une pause, un moment pour soi, ou encore un retour à l’authentique tout en développant sa créativité. "Tous les matériaux utilisés sont recyclés ou recyclables, il n’y a pas de plastique. Anne-Claire privilégie aussi les produits d’origine européenne", précise la chroniqueuse déco.

"Sur son site, il existe un blog avec des conseils et des astuces 'do it yourself'. Si vous aimez le bricolage, c’est un endroit à aller voir", ajoute-t-elle.