Plantes sauvages, marche des philosophes : les chouettes idées de balades partout en Wallonie

La Marche des Philosophes en Condroz-Famenne

Olivier Arendt vous invite à découvrir la marche autrement. "Suivez un spécialiste et rencontrez la nature comme jamais auparavant avec Défi Nature et ses balades thématiques à travers la Wallonie." "Défi Nature propose une série de promenades où vous serez accompagné d’un professionnel qui vous expliquera les particularités de la faune et de la flore, vous aidera à lire le paysage et à comprendre l’impact de l’homme sur la nature annonce Olivier.

Le comédien Bernard Massuir empruntera la route des Sentiers d’Art lors d’une marche des philosophes. A Havelange, Moressée, Mohiville et Ciney, du 27 au 30 août 2020. "La Marche des Philosophes vous invite à éprouver un rapport au temps et à l’espace tout à fait particulier."

Le principe : à chaque escale de ce périple, le comédien Bernard Massuir donne son spectacle chez l’habitant. Ainsi, chaque soir, dans une salle ou dans une grange, il rencontre ses hôtes pour observer, parler, discuter, s’amuser du monde qui nous entoure. "L’occasion pour les randonneurs et l’artiste d’échanger, méditer et repenser la culture. Surprenant, interactif et irrésistible !" note encore Olivier.

Renseignements : Maison du Tourisme Condroz-Famenne, Place Monseu, 23 à 5590 Ciney - Téléphone : +32 86 40 19 22