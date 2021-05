Pierre Rapsat : son album "Dazibao" ressort remasterisé à Abbey Road, avec des inédits !

© T4A

Dernier album mais souvent considéré comme le plus accompli par les fans, Dazibao contient de nombreux tubes de Pierre Rapsat comme Les rêves sont en nous ou Ensemble.

"C’était le sommet de la carrière de Pierre Rapsat" constate Bruno Tummers.

Le nom de l’album provenait des journaux chinois. "En Chine on affiche le journal sur les murs et les gens viennent les lire. Il est évident que si on faisait cela chez nous on ne lirait pas la même chose parce qu’en Chine on ne peut pas afficher n’importe quoi alors j’ai imaginé qu’ici on affichait nos humeurs, nos espoirs, nos colères, nos moments de détresse et de bonheur. Je me suis dit que les chansons pouvaient être un peu comme des Dazibao", expliquait l’auteur-compositeur-interprète verviétois dans Conviviale poursuite de Philippe Longtain.

On se rappelle aussi d’autres titres phares comme Adeu ou Jardin secret.