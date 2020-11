Pierre Marcolini, élu meilleur pâtissier du monde : "C'est d'abord beaucoup de fierté"

La chroniqueuse 'Made in Belgium' Delphine Simon a recueilli les propos du chocolatier-pâtissier belge Pierre Marcolini suite à son élection de 'Meilleur pâtissier du monde' dans Le 6-8. Outre le spéculoos qui change de nom pour Biscoff pour lequel Delphine Simon a retracé l'origine du biscuit, la chroniqueuse est revenue sur une autre success story culinaire belge, celle de Pierre Marcolini, élu fin octobre 2020 meilleur pâtissier du monde.

Remporter le titre de 'meilleur pâtissier du monde', "cela fait du bien" Pierre Marcolini, désigné meilleur pâtissier du monde : "C'est d'abord beaucoup de fierté" - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA Connu surtout pour son travail de chocolatier, Pierre Marcolini a été récompensé cette fois pour l'ensemble de son travail de pâtissier. Il a commenté ce titre hautement honorifique qui lui a été décerné cette année : "C'est d'abord beaucoup de fierté, énormément d'enthousiasme dans une période qui est quand même assez compliquée. C'est difficile. On a quand même un lot de mauvaises nouvelles donc une éclaircie comme celle-là dans le monde de la pâtisserie cela fait du bien mais pas seulement à Pierre Marcolini. Je pense que cela fait du bien à la Maison Marcolini, aux équipes et à la profession". Et pourtant, "ce n'est pas la première fois qu'il gagne ce prix" indique Delphine Simon. En effet, le chocolatier belge avait déjà décroché cette distinction... en 1995, à savoir début de sa carrière aux côtés de Rik De Baere et Marc Debailleul. "À l'époque il travaillait pour la maison Wittamer" précise la chroniqueuse. C'est cette récompense qui lui a permis de lancer sa propre maison. On peut dire qu'en recevant cette distinction une deuxième fois, la boucle est bouclée pour notre pâtissier noir-jaune-rouge.

Le merveilleux, pâtisserie préférée de Pierre Marcolini Pierre Marcolini a également déclaré à cette occasion ce que représentait la belgitude pour lui. "Ce que j'aime le plus en Belgique c'est l'autodérision. Je pense que les Belges sont des grands Gaulois, qui ne se prennent pas la tête, sont capables de travailler des heures mais le soir, on pose la jaquette, on va prendre un verre de bière, on discute avec des amis et on refait le monde, ça j'adore" affirme-t-il. Le meilleur pâtissier du monde en 2020 glisse également le nom de sa pâtisserie préférée... le merveilleux ! "On parle d'un dessert d'une modernité absolue alors que cela fait plus de trente ans qu'il existe. Je ne m'en priverai jamais" clame-t-il à ce sujet.

"Pensez aux petits commerces" Pierre Marcolini, désigné meilleur pâtissier du monde : "C'est d'abord beaucoup de fierté" - © JOHN THYS - AFP Delphine Simon recommande à tous de se fournir de pâtisseries et de chocolat à la maison Marcolini pour une bonne raison : "Pour pierre c'est important d'aller se fournir dans le respect des producteurs, de la manière dont cela se fait. Il a donc signé plusieurs chartes, et notamment parmi celles-ci il y a une rémunération qui est juste pour les producteurs et une charte éco-éthique". Un des points de cette charte est d'ailleurs qu'aucun travail infantile n'est organisé dans les pays fournisseurs du chocolat Marcolini comme Cuba, le Vénézuela, Madagascar, et l'Équateur. En cette période à l'approche des fêtes, Pierre Marcolini vous propose des pâtisseries de divers styles comme des couronnes ou des sapins en chocolat. De manière générale, celui qui est notre plus grand ambassadeur du chocolat belge à travers le monde vous invite plus que jamais à consommer local en cette période : "Les chocolatiers sont sur le taquet, c'est la veille de la Saint-Nicolas, c'est bientôt Noël, pensez aux petits commerces, pensez à nous, on vous embrasse on a besoin de vous". Retrouvez Delphine Simon pour plus d'histoires noir-jaune-rouge, et bien d'autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur la Une.