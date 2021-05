PictureThis : l’application pour connaître tout sur les plantes vertes en une photo

On se perd bien souvent dans la jungle de variétés de plantes. Heureusement, il existe une application, PictureThis, qui vous permet de connaître facilement l'entretien nécessaire pour une plante verte ou une fleur. Luana Fontana a fait le test pour vous dans Le 6-8.

C’est l’outil indispensable si vous êtes un amateur ou une amatrice de plantes et de fleurs sans pour autant maîtriser leurs noms et subtilités. Vous souhaitez embellir votre intérieur et extérieur mais vous n’avez pas la main verte ou vous ne savez pas quelle variété choisir dans les serres ou magasins ? Prenez-en de la graine avec PictureThis.