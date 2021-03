Philippe Geluck en robot de la marionnette Malvira dans "Lollipop" en 1982

Bien avant Bla-Bla ou Rocky et Lily, vous retrouviez Lollipop dans les années 1980 sur la RTBF. Hugues Hamelynck vous replonge dans ce qui était peut-être votre tendre jeunesse avec ce dialogue entre son animateur Philippe Geluck et la célèbre marionnette Malvira.

Dans cet épisode datant de 1982, Philippe Geluck joue le robot qui tombe en panne. Malvira se lamente ainsi : "Je me suis ruinée à l'acheter au Japon pour prendre la place de Philippe Geluck".

Hugues Hamelynck constate que de telles émissions pour enfants avec des comédiens il n'en existe plus vraiment aujourd'hui en télévision. "Dans Lollipop c'étaient les comédiens du Magic Land Théâtre (NDLR : Patrick Chaboud du Magic Land était l'homme qui avait créé et animait Malvira). L'émission s'est terminée parce que Malvira et Philippe Geluck se roulaient des pelles et faisaient des concours de crachat, ce qui je pense ne plaisait pas à tous les parents" déclare-t-il.

Depuis 1980, Lollipop était diffusé d'abord tous les mercredis après-midi en remplacement d'Electronix, puis tous les jours de la semaine entre 1981 et 1985.