Petite visite au Musée des Plantes Médicinales et de la Pharmacie - © Tous droits réservés

Le Musée est installé dans les locaux de la Faculté de Pharmacie de l’Université Libre de Bruxelles.

Dix-huit thèmes, présentés dans les soixante vitrines principales, invitent les visiteurs à suivre les étapes successives qui ont jalonné la prodigieuse odyssée de l’utilisation des ressources naturelles en tant que médicaments.

Ces thèmes, volontairement limités aux plantes médicinales, sont commentés de façon accessible à tout public et adaptée aux intérêts des visiteurs. Très diversifiés, ils sont consacrés aux plantes médicinales porteuses d’espoirs de guérison, aux plantes mythiques, maléfiques, de vie ou de mort, aux plantes recherchées pour leurs propriétés hallucinogènes, aux poisons de flèches utiles à la chasse, à des farines contaminées par un champignon et responsables de la mutilation ou du décès de milliers de victimes au Moyen-âge.

L’usage de ces plantes témoigne de l’évolution, de l’ingéniosité et des dons d’observation de l’Homme au travers les âges. Figurent, notamment, parmi les dix-huit thèmes " Du saule à l’aspirine ", " Des timbres postaux pour la santé ", " Des plantes médicinales dans les bulles ", " Des médicaments dans le chaudron des sorcières ", " Les poisons de flèches "…

Les nombreux points de rencontre et l’évidente complicité entre l’Histoire, les Arts et les Sciences médicales sont mis en lumière. Ecoute de musiques, présentation d’affiches anciennes, de photographies, de textes, de poèmes, de reproductions de tableaux, de gravures et de timbres s’intègrent à une collection rassemblant : une collection de drogues végétales (droguier) dont la création se situe au début de la deuxième partie du XIXe siècle ; des échantillons et des modèles en soie de plantes médicinales ; des produits pharmaceutiques anciens et contemporains ainsi que des appareils d’extraction, d’analyse et de préparation des médicaments.

Deux bornes interactives mettent à la disposition des visiteurs, désireux de compléter leur information, des programmes concernant la médecine par les plantes, les plantes toxiques et l’identification des champignons.

Un parcours et des sujets spécifiques sont prévus pour les jeunes visiteurs qui, en outre, bénéficient d’une partie d’un programme disponible sur les bornes interactives.

La mise à jour de l’exposition et les visites guidées sont assurées par deux enseignants spécialisés dans le domaine des produits d’origine naturelle (pharmacie et nutrition).