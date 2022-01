Passez une nuit romantique dans une luxueuse cabane avec jacuzzi en pleine nature à Seneffe

Pour profiter de la nouvelle année dans un décor féérique mais à deux pas de chez soi, Juliette Grégoire vous emmène à Seneffe, dans la cabane d'Antoinette Design. Le glamping, ou camping glamour et de luxe, est en plein essor en Belgique. Il vous garantira les nuits confortables et chaleureuses d'une chambre d'hôtel tout en profitant de l'espace et du grand air d'un camping. Direction la province de Hainaut pour dormir dans... une cabane aménagée en un vrai petit cocon.

Un lit douillet et... un jacuzzi en pleine nature

Nichée en plein cœur d'une forêt de Seneffe se trouve une petite cabane signée Antoinette Design, une société créée par Céline Delcourte. Cette entrepreneuse est connue pour ses créations d'endroits insolites. Le mot cabane n'est peut-être pas le plus attirant au premier regard, et pourtant Céline l'a transformé en un endroit plein de charme, avec une décoration soignée : loupiottes, bougies, et autres accessoires confèrent au lieu une ambiance très chaleureuse. La cabane abrite un lit double et un poêle à pellets pour les nuits les plus froides ainsi que les ustensiles de cuisine et... c'est à peu près tout. L'intérêt du lieu se situe aussi à l'extérieur : braséro, sièges et jacuzzi vous feront passer une soirée romantique, à la lumière des lanternes et des étoiles !

N'oubliez pas toutefois que cette cabane reste un lieu de glamping : il y a une toilette sèche à l'extérieur mais pas de douche. Des carafes sont mises toutefois à disposition pour se rafraîchir. Soyez donc prévoyant avant votre arrivée. Le petit-déjeuner, avec viennoiseries et boissons est prévu pour une nuitée de 150€ pour deux. "C'est cher si on tient compte qu'il n'y a pas de douche et qu'il y a une toilette sèche. Mais ce n'est pas cher quand on voit le cadre, la beauté de la déco et le jacuzzi donc l'un dans l'autre je trouve que c'est un prix juste" estime Juliette Grégoire. ► Réservation sur le site d'Antoinette Design.

