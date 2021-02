Passez une nuit insolite entre luxe et côté cosy dans cet ancien moulin à papier

Des envies d’évasion ? Dans Le 6-8, Juliette Grégoire vous propose une escapade dans un magnifique Bed and Breakfast, autrefois moulin à papier, et ses petites huttes. Le tout du côté de Huldenberg, à quelques kilomètres d’Overijse.

C’est dans le Brabant flamand que vous retrouverez le renversant et luxueux domaine du B&B Park7. A seulement quelques kilomètres de Bruxelles et de Louvain, c’est un espace de tranquillité et de bien-être que vous retrouverez dans cet ancien moulin à papier datant du 17ème siècle.

Attenante à la maison, la bâtisse a été entièrement rénovée par ses propriétaires, Thierry et Katia, pour laisser place à un Bed and Breakfast de 7 magnifiques chambres : "Le bâtiment est vraiment beau, donc ils se sont dit que ça aurait été vraiment dommage de le laisser dépérir, ils l’ont donc rénové il y a 8 ans. A l’extérieur, c’est un domaine très vert, avec une rivière qui passe dans le jardin, un petit étang. Les chambres, elles, mélangent vraiment l’ancien et le contemporain, c’est très beau", souligne Juliette Grégoire.

De petites huttes, "comme au resto"

"Mais si je vous parle de cette adresse, c’est aussi pour l’idée géniale qu’ils ont eue en voyant les mesures sanitaires se durcir fin 2020. Les propriétaires ont construit 6 huttes, installées sur la plaine, à l’extérieur. Ce sont des petites bulles, des extensions de la chambre ou plutôt des "mini-restos", remarque la chroniqueuse.

Un dispositif parfaitement covid-friendly où vous retrouverez un menu 3 services concocté notamment par Jean-Michel Loriers, traiteur reconnu à Bruxelles.

Ravie de son expérience, Juliette Grégoire ajoute : "Vous ne croisez personne, vous prenez votre petit menu que vous avez réservé en amont, et dans la hutte, il y a un poêle à bois, donc no stress pour les frileux comme moi, c’est vous qui gérez la chaleur avec les bûches à disposition. C’est vraiment très cosy. Et pendant l’apéro, vous mettez votre petite cocotte sur le poêle qui va cuire pendant 45min-1h".