Passez une nuit insolite en Province de Liège dans ces endroits petits mais étonnants

Après avoir dernièrement évoqué un logement une maison de 140 centimètres de large à Spa , Juliette Grégoire reste dans le très petit et en Province de Liège avec la découverte d'une nouvelle tiny house, qui a ouvert en août 2020, à Hurlevent, dans la commune de Aywaille.

Juliette Grégoire vous fait visiter deux nouveaux endroits insolites pour passer une nuit hors-norme cet hiver dans Le 6-8 : une tiny house à Aywaille et une ancienne tour électrique au Pays de Herve.

La tiny house se situe dans un domaine de dix hectares. Lionel, le propriétaire, compte selon la chroniqueuse, "transformer en une micro-ferme et un centre de compétences en permaculture et agro-écologie". Un gîte et un deuxième logement insolites verront donc bientôt le jour.

La tiny house qui se dresse dans cet espace est assez grande. Construite sur un châssis agricole, vous y trouverez un petit salon, une cuisine équipée, une salle de bain avec douche et toilette sèche. Concernant les lits, il y en a deux, permettant ainsi d'accueillir jusqu'à quatre personnes. "Les lits sont installés en mezzanine car il faut ruser pour occuper un maximum d'espace" note Juliette Grégoire.

La terrasse, qui comporte un barbecue vous offre une magnifique vue. "Il fait calme, il n'y a pas un bruit. C'est déconnexion à 100%" promet Juliette. La tiny house est donc accessible en couple, entre amis ou avec des enfants. Des animaux occupent déjà le large domaine et pourront égayer les plus jeunes.

La nuitée se solde à 120€ pour deux personnes, voire plus si vous rajoutez une ou deux personnes. Il n'y a cependant pas de petit déjeuner prévu. "Par contre quand vous arrivez, il y a un petit panier welcome pack avec des salaisons, une bière locale, des œufs frais" souligne la chroniqueuse.