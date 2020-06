On va changer d’air, destination : Wallonie, en partant à la découverte de ses trésors innombrables. On va se vider la tête, se nourrir l’esprit, se déconnecter pour se reconnecter, s’égarer pour mieux se retrouver, découvrir, se découvrir, se sentir LIBRE. On va changer d’air, au bord de l’eau, pour admirer de superbes paysages, pour se surprendre face à notre incroyable patrimoine,… Bref, bien des perles pour s’évader. On suit le guide du jour : Olivier qui épingle pour nous ces quelques trésors, bien de chez nous.

N’hésitez pas à vous rendre sur visitwallonia.be et sur le site Wallonie Belgique tourisme , vous trouverez non seulement une brochure avec plein de belles idées d’escapades mais aussi quantité de bons de réductions ! On vous invite à vous renseigner au préalable sur les consignes mises en place pour vous recevoir en toute sécurité.

A Bruxelles, on prend la Brussels Card

Passer ses vacances en Belgique, pour changer d'air ! - © Tous droits réservés

C’est une carte que vous chargez pour 24 / 48 ou 72 heures à Bruxelles, qui vous permet la mobilité, vous propose des itinéraires et vous fait aussi bénéficier d’une réduction lors de vos entrées au musée.

Avec la Brussels Card en poche, vous entrez gratuitement dans pas moins de 44 musées, et recevez des réductions dans 24 attractions touristiques. Impossible de choisir ? Pas besoin, avec les parcours proposés ci-dessous ! De simples suggestions bien évidemment, vous êtes libres d’improviser. Mais n’oubliez pas : plus vous visitez, plus vous épargnez.

- 24 heures avec la Brussels Card = > épargnez 15,5 € !

Un circuit parmi tant d'autres :

10 heures : Aujourd’hui, on découvre un autre haut lieu bruxellois : le parc du Cinquantenaire. Le site fut créé en 1880 pour le 50e anniversaire de l’indépendance de la Belgique. Un arc de triomphe s’y dresse en plein centre (avec une belle vue, accessible via le Musée de l’Armée), entouré de trois des plus grands musées bruxellois : le Musée du Cinqantenaire, le Musée de l’Armée et Autoworld. Choisir entre les trois est difficile, d’autant plus qu’ils sont tous accessibles avec la Brussels Card, mais pour cette fois on jette notre dévolu sur Autoworld et sa fabuleuse collection de voitures, des oldtimers jusqu’aux voitures de sport les plus récentes. Autoworld est le plus facilement accessible via la station de métro Mérode (5 minutes à pied).

12 heures : En route pour les dinosaures du Muséum des Sciences naturelles ! Retournez à Mérode et prenez le bus 80 jusqu’à l’arrêt “Muséum”. Le Muséum des Sciences naturelles est énorme : il va falloir choisir. A ne pas manquer, les fameux iguanodons de Bernissart, mais aussi la Galerie de l’Evolution ou la salle BiodiverCITY ! Possibilité de luncher au DinoCafé.

15 heures : On retourne au centre, pour un autre type de voyage dans le temps : l’histoire passionnante de Bruxelles et de son illustre habitant : Manneken-Pis ! Le Musée de la Ville de Bruxelles est situé sur la Grand-Place, dans la Maison du Roi digne d’un conte de fées. On y trouve des retables magnifiques (parmi les plus beaux du Moyen-Age !), des peintures et des tapisseries qui nous renvoient au Bruxelles de jadis. Sans oublier la statuette originale de Manneken-Pis ! Si vous souhaitez découvrir sa garde-robe complète, rendez-vous à la Garderobe de Manneken Pis, 200 mètres plus loin, en face de la fameuse fontaine, et également accessible gratuitement avec la Brussels Card.

17 heures : Shopping time ! On trouve toutes sortes de magasins autour de la Grand-Place et des galeries Saint-Hubert, pour faire le plein de souvenirs. La Brussels Card vous offre d’ailleurs des réductions dans certains magasins de chocolat.

19 heures : une petite faim ? La cuisine bruxelloise jouit d’une renommée mondiale et le choix de restaurants y est tout simplement impressionnant. L’une des institutions de Bruxelles est le Restaurant Chez Léon où vous pourrez vous régaler de plats et frites typiquement bruxellois, de préférence accompagnés d’une bonne bière Léon. Réduction de 15% sur l’addition avec votre Brussels Card.

C’est l’occasion de faire de bonnes affaires, de vous faire vraiment plaisir, de vous émerveiller mais aussi c’est un bon geste pour relancer le secteur !