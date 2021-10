Pascal Obispo a sorti son album "France" : il révèle comment composer comme Michel Berger

Cet album sort sous format physique, alors que l’artiste français de 56 ans ne réservait plus que des chansons et albums à ses fans sur son application Obispo All Access, lancée il y a près d’un an .

L’album France se compose de chansons écrites et composées pour France Gall , sauf que la chanteuse les avait refusées à l’époque. Elles ont alors été proposées à d’autres artistes et ont été interprétées et popularisées dans Les Dix commandements, par Natasha St-Pier (Tu trouveras) ou Florent Pagny (Chanter).

On décèle ainsi beaucoup de gimmicks et de syncopes , à savoir des notes jouées sur un temps faible qui se prolongent sur un temps fort, qui créent cet effet 'groove'.

"La musique de Berger est culturellement issue de la soul music . Même dans les balades il y a un placement qui groove un peu comme la soul. On dit souvent que la soul music ne marche pas en français mais lui avait trouvé la clé, avec des mots plus simples il l’a transformé pour l’adapter à la chanson française" précise d’ailleurs Pascal Obispo .

On constate rapidement la signature 'à la Michel Berger' qui allait si bien à France Gall, "ce fameux balancement" analyse Bruno Tummers qui l’assure à ce propos : "On passe un très bon moment à l’écoute de cet album".

Alors comment fait-on pour écrire et composer de la 'french soul music' comme Michel Berger ? "Il faut se plonger dans un esprit, écouter toutes les chansons et les aimer profondément. Une fois que vous les avez écoutées pendant des jours et vous vous mettez au piano, et naturellement cela ressort" promet Pascal Obispo.

On le remarque aisément : en plus d’être un compositeur hors pair, l’interprète de Millésime est avant tout un grand mélomane de la chanson française. Influencé par les shows Carpentier dans son enfance et le rock au cours de sa jeunesse, il se plonge encore aujourd’hui dans des répertoires qu’il connaît moins en apparence comme celui de Gilbert Bécaud, Serge Lama, Charles Trenet et Charles Aznavour.