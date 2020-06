Pascal Michel "piégé" par ses collègues et ses idoles pour sa dernière dans "Le 6-8"

Alors qu'il est pourtant chargé de l'édition de la conduite de l'émission, ses collègues dont Sara De Paduwa et Bruno Tummers , lui avaient préparé de nombreuses surprises et non des moindres dans le programme de cette dernière. Pascal Michel est censé prendre la parole à différentes reprises pendant les deux heures d'antenne télé, notamment pour le poste ou l'info du jour ou encore la séquence Sonuma. À la place cette fois, Pascal a été piégé à chaque reprise avec une nouvelle surprise.

Pascal piégé et ému

Pascal Michel a d'abord reçu un message de celui qui lui a transmis le rêve de faire de la radio et de la télé : Jacques Mercier. Ému par cette première séquence et ayant bien compris que ses interventions normalement prévues ne seraient pas diffusées, Pascal a expliqué son admiration pour Monsieur Dictionnaire : "Je regardais Jacques Mercier dans Forts en Tête avec mes grands-parents et les premiers plateaux télé où j'ai été c'était dans le public et c'était des émissions de Jacques Mercier à liège dans Bonnie & Clyde avec Armelle. Avec ma maman on a fait toutes les émissions Bonnie & Clyde. Je regardais comment cela se passait. C'était complètement dingue et j'aime beaucoup Jacques".

Pascal a également reçu une vidéo humoristique d'adieu de l'ensemble des chroniqueurs de l'émission. Chantal Van der Brempt, David Barbet, Delphine Simon, Eddy Przybylzky, Gilles Banneux, Anne Vanderdonckt, Bruno Tummers, Sarah Visse, Bénédicte Flament, Gilles Goetghebuer, Pierre Hermant, Sophie Brems, Julie VanH, Valérie Kinzounza, Juliette Grégoire, Mathieu Van Overstraeten, Thierry Evens, Tom Salbeth, Yasmine Lamisse, tous ont réservé un petit message à leur manière à Pascal Michel.

Très ému à nouveau, il a commenté : "Ce sont tous devenues de vrais copains : partager une matinale, se lever tôt le matin, venir en plateau, partager ces moments de bonne humeur cela crée des vrais liens qu'on n'a pas dans d'autres émissions".

La dernière de Pascal Michel dans Le 6-8 : vidéo chroniqueurs 1 - Extrait de Le 6-8 - 26/06/2020 Pascal Michel quitte son rôle d'éditeur et de "seconde voix" du 6-8 après cinq années passées dans l'émission, lui qui l'avait lancée en 2015 avec Sara De Paduwa. Toute l'équipe de l'émission lui a réservé de nombreuses surprises, en détournant chacune de ses interventions en hommage à son travail.