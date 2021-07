Pas de spectateurs aux Jeux Olympiques de Tokyo : on se 'console' avec le jeu vidéo officiel

On s'est penché sur la sortie du jeu vidéo officiel des Jeux Olympiques de Tokyo. Que vaut-il réellement ? Analyse de notre maître du jeu vidéo, Gilles Banneux. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, repoussés en 2021 à cause de la pandémie, débutent dans quelques jours, le 23 juillet prochain ! Malheureusement ce qui était redouté est arrivé : ceux-ci se dérouleront à huis clos. Le Japon a en effet officiellement interdit l'accès aux spectateurs en raison d'une déclaration d'état d'urgence sanitaire, suite à la recrudescence du covid-19 sur son territoire. On se 'console' alors comme on peut, en suivant les JO et Jeux Paralympiques sur la RTBF, et en s'amusant sur le jeu vidéo officiel de la compétition.

Des épreuves qui marchent, d'autres moins

Jeux Olympiques, le jeu vidéo officiel est produit par la célèbre franchise SEGA. "C'est toujours inquiétant quand on voit un jeu labellisé 'jeu officiel'. On profite d'un nom davantage qu'un vrai travail d'investissement, de programmation ou de moyens" prévient Gilles Banneux. Si dans les faits, ce jeu ne révolutionnera pas le genre du jeu de sport, il reste efficace pour passer un bon moment. 18 épreuves sont proposées mais toutes ne proposent pas la même efficacité pointe le chroniqueur. Les disciplines les plus travaillées sont évidemment celles liées à l'athlétisme. Le 110 mètres haies et le relais 4x100 mètres offrent ainsi une bonne expérience de jeu, au contraire d'autres épreuves moins réussies comme le tennis, le basket et le football qui ont bien entendu du mal à soutenir la comparaison avec les jeux officiels d'EA Sports.

Un jeu à l'ambiance cartoon réussie

Ce jeu officiel des JO se présente en mode arcade avec une esthétique cartoonesque. Il vous est possible de personnaliser votre avatar de nombreuses manières, et de choisir votre nation parmi 80 disponibles. Un mode et un visuel qui fonctionnent très bien pour notre expert jeux vidéo : "C'est un jeu apéritif, qui ne va pas nous occuper un an, qu'on va ressortir entre copains, avec les enfants et cela marche bien". Jeux Olympiques, le jeu vidéo officiel est disponible sur toutes les plateformes, sauf les consoles nouvelle génération. Il peut se jouer en local, à deux joueurs, ou seul contre la console ou bien en ligne. Retrouvez l’actualité jeux vidéo avec Gilles Banneux, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur la Une.