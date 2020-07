Pas de chance pour ce petit garçon, on a enfin déniché le ROI du cache-cache

Enfant, nous avons tous pris bien du plaisir à s’adonner à quelques parties de cache-cache. Le rideau duquel on laissait maladroitement entrevoir le bout de nos pieds, le dessous du lit qui nous semblait imparable, une porte de grenier qui ne laisserait aucun nous y deviner, un carton oublié qui n’éveillerait pas les soupçons, la niche du chien,… Nous avons été de toutes les inventions des plus drôles au plus absurdes qui soient.

Pour le coup, nous avons déniché le ROI, le véritable champion du cache-cache. Nous avons mis du temps à le dénicher tant il était bien caché le bougre. Mais le voilà sous l’œil d’une caméra en toute révélation de son ingéniosité. Voici pour vous le best du best, le véritable ROI de ce jeu. Sans conteste, on lui décerne la médaille !