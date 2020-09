Même si les vacances sont finies, profitez encore de moments de détente et découvertes culturelles en Belgique à l'aube de l'automne 2020. Et pourquoi pas vous arrêter dans le Hainaut ?

Olivier Arendt vous propose une excursion dans le Hainaut pour profiter de l'art contemporain dans les espaces du Parc d'Enghien ayant appartenu à la famille Empain et d'une exposition au Bois-du-Luc sur cette famille et les autres industriels belges en Égypte.

L'art contemporain au Parc d'Enghien

Parc d'Enghien et Bois-du-Luc : plongez au temps où les industriels belges dominaient le monde - © Montgofliere.be

Parc d'Enghien et Bois-du-Luc : plongez au temps où les industriels belges dominaient le monde - © Aurélie Gravelat

Du 5 au 20 septembre se déroule la biennale d'art contemporain Miroirs dans le Parc d'Enghien, rassemblant avertis et néophytes. Cette biennale a l'ambition de mélanger œuvres contemporaines et patrimoine exceptionnel, le parc implanté dans la Cité d'Arenberg est donc un lieu de rencontre artistique idéal.

"Au 17ème siècle on considérait que c'était un des plus beaux jardins d'Europe" rappelle Olivier Arendt. Le domaine a même appartenu à l'une des plus illustres famille d'industriels belges, la famille Empain (à François Empain, homme politique et frère de l'ingénieur et industriel Édouard Empain). L'ampleur et l'aménagement de celui-ci témoigne de leur richesse. "Le baron Édouard Empain était un grand amoureux de l'Égypte. La famille a d'ailleurs construit une ville à côté du Caire complètement folle (NDLR : la ville d'Héliopolis) avec une ligne de chemin de fer qui a fait leur renommée. Le baron a ramené pas mal d'œuvres d'art, de statues et collections égyptiennes dans ce parc".

13 artistes exposent dans le Parc. "Cette biennale gratuite permet vraiment aux non spécialistes de s'interroger sur l'art contemporain" estime Olivier, une bonne entrée en matière donc si vous souhaitez vous intéresser de manière concrète à cet art aux messages parfois indescriptibles. Cette troisième édition de la biennale aura pour thème "De terre et de ciel" dans lequel les artistes feront côtoyer hauteur céleste et profondeur naturelle.

Et si vous connaissez déjà le Parc d'Enghien, sachez que les organisateurs ouvriront des parties moins connues du domaine, notamment celle où est conservé un retable, une peinture sur bois, du 14ème siècle sur la Vierge Marie, et sera accessible. C'est incontestablement l'un des trésors de la Cité d'Arenberg.

Plus d'infos sur le site du Parc d'Enghien.