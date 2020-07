"Papillon", un jeu plein de poésie et "Pikto", un jeu rempli d'imagination à découvrir

Pascal Michel a présenté deux nouveaux jeux de société ce 29 juillet dans Le 6-8 : Papillon et Pikto. Le premier est un jeu de tuiles autour du jardin et des papillons, le second est un jeu d'ambiance autour du dessin comme le Pictionnary. Les vacances sont des moments parfaits pour se détendre en famille ou entre amis autour d'un beau jeu de société. Pascal Michel, après avoir dernièrement présenté des jeux autour de la langue française, se tourne vers des moments plus poétiques et imaginaires avec Papillon et Pikto.

"Papillon" : butinez dans le jardin

© Kolossal Papillon est un jeu de tuiles où vous devrez récolter des points et du nectar qui se passe en quatre phases. D'abord vous avez plusieurs tuiles disposées sur un grand jardin "et chaque joueur va choisir une ligne ou une colonne de tuile qu'il souhaite avoir dans son jardin pour créer son propre jardin" explique Pascal Michel. Les tuiles une fois récupérées arrive la deuxième étape : faire un jardin avec ces tuiles, à savoir coller les tuiles de la même couleur ensemble, pour faire des bosquets en prêtant attention à une règle : "Il faut absolument placer toutes vos tuiles l'une contre l'autre. On ne peut pas en mettre une de côté". Pour chaque bosquet créé, vous recevez un papillon. Vous devez enfin les mettre sur les fleurs mais il y a de la stratégie : "La partie se déroule en huit manches et en-dessous des pots de fleurs il y a des chiffres. À la fin de la partie, celui qui aura mis le plus de papillons sur la fleur remportera les dix points, le deuxième huit et le troisième six". Au bout des huit manches, celui qui a récolté le plus de points a gagné la partie.

Pascal livre son avis sur ce jeu qu'il a apprécié moyennement : "J'ai bien aimé le jeu, on joue bien et la boite est jolie mais j'aime les jeux un peu plus fantaisistes comme partir dans l'univers des pirates, des cow-boys, le jardin c'est un peu trop poétique pour moi". Le chroniqueur estime qu'il est préférable de jouer à plusieurs pour ce jeu qui se joue de deux à quatre personnes. "À deux il y a un système de tuiles assez facile mais à trois ou quatre il y a un système d'enchères avec des chenilles pour acheter des parcelles. Quand on joue à trois ou à quatre, je crois que c'est plus intéressant qu'à deux". Toutefois, ce jeu est idéal pour découvrir des jeux de tuiles, un classique du jeu de société. Le jeu suscite toutefois un grand engouement sur le web puisqu'il a été financé en crowdfunding. Papillon se joue dès 14 ans mais "à dix ans on peut y jouer facilement" estime encore Pascal. ►►► À lire aussi : Deux jeux de société pour s'amuser en famille ou entre amis cet été

Focus sur le jeu de dessin « Pikto » - Extrait de Le 6-8 (145/255) - 29/07/2020 Focus sur le jeu de dessin « Pikto »

Pikto, le Pictionnary en mieux

© Cocktail Games Pikto est une sorte d'évolution du Pictionnary, célèbre jeu où vous devez faire deviner quelque chose ou quelqu'un par un dessin à votre équipe. "Pikto est un des gros cartons qui existe déjà depuis quelques années" souligne Pascal Michel. Un joueur, qui devra découvrir le concept caché derrière un dessin, dispose d'un dé et les autres ont une fiche blanche avec un marqueur. "En lançant le dé vous sélectionnerez un personnage sur une carte que la personne qui doit deviner le dessin ne peut pas voir" explique le chroniqueur. Ceux qui ont un marqueur doivent alors faire deviner l'objet ou la personne sur la carte et ne peuvent faire que des traits droits ou un rond complet, le tout en un minimum de traits possible.

Une fois le dessin réalisé par les joueurs, vous comptez le nombre de traits tracés et celui qui en a fait le moins montre son dessin en priorité au joueur qui doit deviner le concept. "S'il découvre le dessin vous gagnez des points et l'autre aussi". Si celui qui devine ne trouve pas, le second qui a fait le moins de traits peut montrer son dessin et éventuellement gagner des points. Pikto inclus également des évolutions à la règle de base : "Il y a la partie simple mais vous pourrez ajouter des variantes comme des formes que vous pourrez utiliser. En plus de piocher un personnage ou un objet à dessiner, vous recevrez une forme à pouvoir dessiner en plus". "Cela s'explique et se joue facilement et c'est super agréable" assure le chroniqueur. Pikto se joue de 3 à 6 joueurs dès 10 ans.