"Pacific Palace" : un Spirou revisité, envoûtant et plus que réussi

Le retour de la collection "Le Spirou de" se fait de la plus belle des manières. Signé Christian Durieux, "Pacific Palace" se veut envoûtant et poétique. A la découverte d’un Spirou d’un tout autre genre… "C’est l’avantage du personnage de Spirou, on peut en faire plus ou moins ce qu’on veut puisque Spirou a été mis un peu à toutes les sauces ces dernières années", annonce Mathieu Van Overstraeten, expert BD dans Le 6/8. En effet, les aventures de Spirou et du gaffeur Fantasio ont été revisitées dans de nombreux albums, laissant place à des versions les unes plus étonnantes que les autres : un album tantôt plus historique, plus fantaisiste ou encore même de science-fiction.

Plongée dans le bleu nuit

© Dupuis Dans cette version toute particulière, l’intrigue se situe dans un hôtel de luxe au bord d’un lac, le Pacific Palace. "On a parfois tendance à l’oublier. On se demande parfois pourquoi Spirou est habillé comme ça. A la base, Spirou est bien groom dans un hôtel. Et dans cette histoire il revient à son vrai métier, au même titre que Fantasio, toujours aussi maladroit, qui a perdu son travail de journaliste au Moustique et qui a réussi à se faire engager dans l’hôtel", souligne-t-il. L’hôtel va ensuite accueillir le dictateur déchu du Karajan, Iliex Korda qu’on surnomme aussi "le boucher". Peu ravi de s’occuper d’un tel client, Spirou fera malgré tout la rencontre de la fille du dictateur, Helena, dont il va tomber raide dingue amoureux. Mais peut-on aimer la fille d’un dictateur quand on est un simple groom ?

Pacific Palace est vraiment une réussite. C’est un Spirou très étonnant et original dans une ambiance presque hors du temps Mathieu Van Overstraeten continue en pointant le travail de Christian Durieux, auteur de cette revisite. "On le connaît depuis longtemps, il a fait des BD comme "Les gens honnêtes" et "Geisha". Mais ça fait longtemps qu’il avait cette histoire en tête. A priori, on se dit que c’est un peu bizarre de mélanger une histoire un peu politique sur un dictateur en fuite avec une histoire d’amour impossible, mais ça fonctionne", ajoute le chroniqueur. ►►► À lire aussi : Cyril Hanouna prochain président de la France ? Une BD envisage l’improbable scénario Une bande dessinée qui pourra notamment être qualifiée de nostalgique, remplie d’émotions, le tout dans un décor de rêve. Des petits plus non négligeables La BD propose également un autre aspect original : un lien avec la musique. Une bande-son envoûtante composée pour les besoins de l’album par le groupe français Cocoon accompagne les dessins de Durieux. Elle est à retrouver sur les différentes plateformes musicales. Enfin, "si vous êtes un peu frustrés par la fin de cet album, sachez que le journal Spirou a publié récemment un numéro spécial pour Pacific Palace dans lequel il y avait une fin alternative", finit par conclure Mathieu. Une suite est cependant déjà annoncée pour ce très inspiré Pacific Palace.

