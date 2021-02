Ouvrez la cage aux oiseaux : quelles dispositions prendre pour en accueillir ?

Si les chats et les chiens sont majoritaires dans les familles s’entourant d’animaux domestiques, les oiseaux captent aussi l’intérêt de diverses familles estime Bénédicte Flament , car "il ne prend pas énormément de place et en termes de budget est relativement abordable".

Deuxième règle à observer, celle de la disposition car il existe des "contraintes à respecter pour que l’oiseau se sente bien dans sa cage et qu’il ne rencontre pas de problématique notamment au niveau de la température et de l’hygrométrie".

Accueillir un oiseau "oblige à l’achat d’une cage car c’est l’espace privilégié par l’oiseau" indique avant tout la vétérinaire. La grandeur cage se détermine selon la taille et le nombre d’oiseaux adoptés . Elle doit donc cependant convenir au type d’oiseau que vous choisissez. Une petite cage conviendra pour un canari alors qu’un perroquet doit bénéficier d’une cage plus volumineuse.

Si l’idée d’enfermer votre oiseau dans une cage vous inquiète pour sa liberté et son bonheur, Bénédicte Flament signale que les oiseaux domestiques que vous adoptez dans une animalerie "n’ont pas été capturés dans la nature et n’ont donc jamais connu la vie à l’état sauvage". Cela a pour conséquence que "si on tentait de les remettre en liberté, ils auraient même besoin d’une période d’adaptation parce qu’ils ne sont pas habitués à se nourrir seuls" ajoute la vétérinaire.

Une fois la cage installée correctement, vous devrez surveiller la bonne hygiène de celle-ci pour éviter que l’oiseau soit infecté de bactéries ou autres parasites.

Cela passe déjà par le type de mangeoire ou d’abreuvoir que vous choisissez. Ceux-ci peuvent être d’origine naturelle, faits en bois. Dans ce cas, le bec et les griffes de l’oiseau sont usés par ce matériau. C’est l’idéal mais le bois étant poreux, ce type d’installation est plus difficile à entretenir prévient Bénédicte Flament. Vous devrez donc laver, désinfecter et renouveler plus souvent ces supports.

À l’inverse, le plastique aura une longévité plus grande mais vous obligera à être plus régulier dans le lavage et la désinfection.

En plus de cette aide hygiénique humaine, l’oiseau a besoin d’une baignoire avec de l’eau tiède pour pouvoir s’entretenir lui-même également. Ce n’est donc pas l’animal qu’il vous faut laver mais bien sa cage. Bénédicte conseille d’ailleurs d’opter pour une cage avec un fond amovible pour pouvoir le laver facilement avec de l’eau de vaisselle, une fois par jour. Vous devez changer l’eau du bain et de la boisson de votre oiseau 2 à 3 fois par semaine.

Si cet investissement vous semble fastidieux, n’oubliez pas que vous pouvez aussi observer les oiseaux de votre jardin, avec notamment des mangeoires connectées.