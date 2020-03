Le coronavirus chez nos animaux aussi ? Oui, mais pas de panique, Bénédicte Flament nous propose de faire le point sur l’ensemble de ces microbes qui affectent nos animaux et sur leur état de dangerosité, ou pas. Les microbes sont des micro-organismes capables de nous infecter et de causer des maladies chez nous et chez nos animaux. Des maladies plus ou moins dangereuses selon leur nature et les organes touchés mais aussi en fonction de la typologie de l’individu. Tout sera selon la fragilité du système immunitaire, ou de son âge,… Ce sont différents paramètres qui nous rendront, nous et nos animaux plus sensibles ou plus résistants aux maladies.

Les différents types de micro-organismes Oui, le coronavirus concerne nos animaux de compagnie aussi - © Jan-Erik Nord / EyeEm - Getty Images/EyeEm Chez les chiens et les chats : Il existe des parasites capables de venir se loger dans les globules rouges directement. On les identifie au microscope, on les détecte et on peut ainsi régler le problème. A côté de ces parasites sanguins, il existe des bactéries. Certaines sont pathogènes et d’autres sont utiles (au même titre que pour le bon fonctionnement de notre flore intestinale). Et puis, il y a les virus. Ils sont 20 fois plus petits que la bactérie. C’est un micro-organisme structuré avec une capsule faite de protéines qui contient un matériel génétique. L’ADN ou l’ARN. Pour se multiplier, le virus a besoin de parasiter une cellule hôte et vient contaminer le système de reproduction de la cellule pour se multiplier. La différence entre virus et bactérie ? La bactérie est sensible aux antibiotiques, ce qui n’est pas le cas du virus.

Le coronavirus & Co Oui, le coronavirus concerne nos animaux de compagnie aussi - © Maryviolet - Getty Images/iStockphoto Il est des virus différents, celui responsable de la grippe (les influensavirus). Ils ont la particularité de pouvoir se transformer, d’opérer des mutations. Raison pour laquelle chaque année on doit se revacciner. Les virus qui peuvent contaminer et l’homme et l’animal sont : - le virus de la rage, - Et, le coronavirus, ça y’est le mot est prononcé ! A l’heure actuelle, on a aucune preuve du fait le coronavirus puisse se transmettre à l’animal. Aucun cas n’est détecté à ce jour. A l’inverse, le coronavirus a déjà été détecté chez les chiens (la toux des chenils) et chez les chats, on parle alors de la PIF (La péritonite infectieuse féline). Aucun de ces deux virus n’est transmissible à l’homme. Il n’y a aucune frayeur à avoir. La PIF peut être dangereuse selon sa forme. Si elle est non agressive, rien de grave alors. Si elle est sous une forme plus agressive, le chat peut en mourir. Mais rien au niveau de la contamination, aucun danger, rassurez-vous. On peut le détecter par une technique très simple. Le meilleur des conseils : Aller tous les ans chez votre vétérinaire et faites vacciner votre chien, votre chat contre les différentes maladies. Une vaccination fonctionne à 80%, c’est donc sans hésiter la meilleure des choses à faire en plus de câliner encore et toujours votre sublime petite boule de poils, et ça, c’est le meilleur remède anti – tout ! Bénédicte fait le point sur ce coronavirus chez nos animaux de compagnie => Les microbes chez nos animaux 2/2 - Le 6-8 (45/255) - 04/03/2020 Les microbes chez nos animaux 2/2