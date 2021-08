OSS 117 de retour au cinéma : une saga qui a démarré en 1957, bien avant Jean Dujardin

Répliques cultes, dégaine inimitable, humour douteux à prendre au millième degré, scènes parodiques des films d’espionnage : Jean Dujardin incarne pour beaucoup de monde l’unique OSS 117. Et pourtant, il n’est pas le premier acteur qui campe ce rôle.

Après une avant-première en clôture du Festival de Cannes , OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire débarque ce 4 mercredi dans les salles pour un troisième volet, avec Jean Dujardin , qui poursuit dans les blagues rétro racistes et sexistes . "Il ne change pas c’est pour cela qu’on l’aime : il dit beaucoup de bêtises, c’est un idiot parfait, un gentil idiot, un imbécile heureux plutôt qu’un imbécile dangereux" commente à ce propos Nicolas Buytaers .

Il est de retour : l’agent le plus "spécial" des services secrets français débarque au cinéma pour de nouvelles aventures rocambolesques et humoristiques. Pourtant, bien avant Jean Dujardin, OSS 117 était déjà incarné sur grand écran. Nicolas Buytaers revient sur les débuts de ce personnage mythique.

OSS 117 n’est pas un héros créé de toutes pièces au cinéma mais bien un personnage tiré d’un livre du romancier français Jean Bruce paru dès 1949.

La famille Bruce a vendu au total plus de 75 millions de livres des aventures de cet agent secret. La saga se décline même en plus de 215 livres. "À la sortie de la Seconde Guerre mondiale c’était vraiment un héros qui comptait dans le paysage livresque français" renseigne ainsi Nicolas Buytaers. Le matricule provient pourtant des États-Unis, d’Office of Strategic Services, l’ancêtre de la CIA.

Une grande différence se marque toutefois entre les livres et les films avec Jean Dujardin : pas une once d’humour dans les romans. Même chose pour la première adaptation cinématographique d’OSS 117 dès 1957 dans OSS 117 n’est pas mort avec Ivan Desny dans le rôle de l’espion. Le ton est dur, le public se retrouve plongé en plein polar, bien loin de l’approche humoristique des films sortis en 2006, 2009 et 2021.