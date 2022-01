Osez les produits séchés grâce à Supersec

Une petite faim ? Et si vous optiez pour un repas fait à base de produits secs ? Ça vous tente ? Fanny, chroniqueuse du 6-8, vous fait découvrir l’entreprise belge "Supersec" afin de vous approvisionner.

L’entreprise belge "Supersec" est un concept écologique et local qui ne vend que des produits secs. L’idée de base derrière celui-ci est la volonté d’un cuisinier, fan de champignons, de les conserver le plus longtemps possible car il n’avait que ça à sa carte. C’est ainsi qu’afin d’éviter les pénuries, ils ont eu l’idée de les sécher.