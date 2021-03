Ortie et ail des ours : comment cuisiner ces plantes de saison ?

Au menu : ortie et ail des ours, comment les cuisiner ? 1/2

Au menu : ortie et ail des ours, comment les cuisiner ? 1/2 - Le 6-8 - 29/03/2021 Au menu : ortie et ail des ours, comment les cuisiner ? 1/2

C’est la saison de l’ail des ours et des orties ! Dans Le 6-8, Carlo De Pascale met à l’honneur ces deux produits que la nature nous offre à l’œil nu moyennant tout de même un certain respect en retour. Difficile de trouver actuellement des produits bien de saison dans nos potagers. L’occasion de se rabattre sur des produits comme l’ortie et l’ail des ours, dont les tapis jonchent le sol des sous-bois et jardins entre le mois d’avril et le mois de juin. Au-delà de la découverte de saveurs, aller à la rencontre de la nature et s’adonner à la cueillette nous ressource. "Si on peut ramasser quelque chose et agrémenter son assiette, autant en profiter", souligne Carlo.

Cueillir, un geste pétri de respect

© Getty Images "Comment les cueillir ? C’est une vraie question, car c’est un geste ancestral, mais en même temps, on doit respecter la nature, notre corps et ne pas avaler n’importe quoi", prévient Carlo. Le premier conseil du chroniqueur est de se faire accompagner par quelqu’un qui a les connaissances requises… ou de se former. L’asbl Cuisine Sauvage, notamment, propose à la fois des formations courtes ou longues de ce genre. "C’est incroyable le nombre de trucs à côté duquel on passe, ce que tu peux manger, mais aussi ce que tu ne peux pas. On ne fait pas n’importe quoi, même avec l’ail des ours que presque tout le monde est capable de reconnaître. Si on ne connaît pas, on ne prend pas", relève-t-il. ►►► À lire aussi : AOP, IGP, STG : qu'indiquent ces acronymes de produits protégés en Belgique ? Facile à repérer, l’ortie est la seule plante dite urticante de nos régions. Véritable seringue hypodermique, le venin qu’elle contient a tendance à irriter la peau. Pas de panique lorsqu’on la met dans l’assiette puisque le caractère urticant disparaît immédiatement à la cuisson. L’ail des ours, quant à lui, pourrait être confondu avec le muguet : "Ce sont les feuilles qui se ressemblent surtout, les fleurs beaucoup moins. Mais il faut faire attention, parce que le muguet est toxique, tout comme l’arum, qui est très ressemblant", avertit le chroniqueur. Ce sont les nervures des feuilles qui différencieront les deux plantes. Les nervures étant parallèles pour l’ail des ours tandis qu’elles seront ramifiées pour l’arum.

Au menu : ortie et ail des ours, comment les cuisiner ? 2/2 - Le 6-8 - 29/03/2021 Au menu : ortie et ail des ours, comment les cuisiner ? 2/2

L’ail des ours à toutes les sauces

Issue de la famille des alliacées au même titre que l’ail ou l’oignon, l’ail des ours se veut plus léger et plus délicat au niveau du goût. Le retour de l’ancien, le besoin de trouver des choses authentiques et originales et le fait que toutes les parties de la plante peuvent s’utiliser, voilà ce qui explique un tel engouement autour de cette plante. "On peut donc faire du pesto avec, c’est très à la mode. Mais si vous voulez le garder en conserve et le mettre en pot, il est très important de le stériliser à 100°C ou de le congeler. Sinon on peut le garder quelques jours dans le frigo sans problème", note Carlo. Le chroniqueur culinaire conseille vivement les gnocchis à l’ail des ours, mais aussi les gaufres salées, ou un beurre moins agressif ou piquant : "On peut faire aussi une salade froide, quand il y a les fleurs, c’est magique. On peut tout à fait manger la plante crue".

L’ortie, une plante aux nombreuses vertus

Souvent considérées comme des mauvaises herbes qu’il faut éradiquer, les orties présentent également de nombreuses vertus dans le domaine de la santé… et peuvent se décliner sous plusieurs formes en cuisine ! La soupe à l’ortie, les raviolis avec ricotta et parmesan, le pesto, l’omelette, le stoemp, etc. font partie des sélections du chroniqueur : "Partout où tu peux mettre des épinards, on peut mettre de l’ortie. On doit se laisser aller, c’est très bon cru, cuit, tiède, il n’y a pas de règle impérative", conclut-il.

