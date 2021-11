OrelSan : son nouveau disque est "l’un des albums français les plus intéressants de l’année"

Le rappeur, originaire de Normandie, tentait avant cette consécration, de percer dans le rap depuis plusieurs années. Son profil de 'looser', entouré d’une bande de potes geeks, et les mauvaises connexions dans le milieu, ne l’ont pas aidé. Mais son travail finit par payer il finit par réaliser son rêve avec ses potes, le rappeur Gringe et le producteur Skread , qui sont d'ailleurs toujours dans son entourage.

En deux jours, le clip a mis le feu à YouTube, cumulant plus de 3 millions de vues sur cette plateforme. Un 'looser' on disait ?

Le premier extrait, L’odeur de l’essence, a été révélé ce 17 novembre. Cette chanson coup de poing, au flow presque ininterrompu et énervé se présente comme une plainte des travers de la société actuelle . OrelSan charge tout et tout le monde : la montée des extrêmes, le clivage créé par les réseaux sociaux, l’échec des gouvernements face aux dernières crises, les discours hypocrites des citoyens, les incohérences du système,…

OrelSan rameute les foules autour de lui, au point d’être le rappeur français numéro un actuellement. 5 AccorHotels Arena à Paris-Bercy sont prévues et 4 sont déjà sold out , ainsi qu’un Palais 12 le 25 mars 2022 à Bruxelles. Une prouesse d’autant plus incroyable qu’aucun son n’avait encore filtré de son nouvel album, Civilisation, déjà sacré disque d’or avant même sa sortie .

L’odeur de l’essence s’éloigne des titres plus proches de la variété comme La pluie ou La Terre est ronde, mais les autres plages de l’album sont plus douces que ce premier single. Il collabore notamment avec Pharrell Williams sur Dernier verre, qui pourrait devenir un futur tube.

Les 15 titres qui composent Civilisation évoquent sa vision du monde qui l’entoure. "C’est un album très marqué vers l’extérieur, avec un regard sur sa société et sa génération qui est beaucoup plus humaniste que par le passé" observe Bruno Tummers. "C’est très bien écrit, le son d’une génération et c’est l’un des albums français les plus intéressants de l’année".

Simple, basique, OrelSan frappe encore très fort avec Civilisation.