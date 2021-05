Opérateurs télécoms : 3 changements importants à venir prochainement

A partir du 1er juillet 2021, Voo prévoit une hausse de plusieurs de ses tarifs proposés. La télédistribution va notamment augmenter de 0,50€ par mois, soit de 21,50€ à 22€, faisant une différence de 6€ à la fin de l’année.

Les Packs Quatro Relax/Max sont aussi concernés : "Ce sont les packs convergents, où on retrouve de tout. Ils ont été lancés en 2019 et n’ont pas augmenté depuis. Mais on a d’autre part vu la vitesse d’Internet augmenter, tout comme le volume de surf mobile", analyse Caroline Sury. L’augmentation s’élève à 2€ supplémentaires par mois, soit 24€ par an.

Enfin, d’autres services et packs sont amenés à connaître une hausse des tarifs également (entre 1,05€ et 2,05€). "C’est souvent dans ces cas-là, que le moment est peut-être plus propice pour aller voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, ou de rester chez Voo en changeant de pack qui vous reviendrait moins cher", conseille la chroniqueuse.