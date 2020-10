On vous emmène dans les coulisses de la nouvelle émission de Tipik " The Love Experiment " - © Tous droits réservés

Qu’est-ce que l’amour ? Le coup de foudre existe-t-il vraiment ? Quels sont les mécanismes qui nous font tomber amoureux ? The Love Experiment, c’est l’émission made in love qui propose à des célibataires de rentrer dans une "love box" et de répondre à 36 questions, au terme desquelles, les participants ont des chances de tomber amoureux ou tout au moins auront irrésistible envie… d’une seconde rencontre.

Sophie Gilet, la productrice de l’émission explique qu’il s’agit d’une rencontre entre deux célibataires, une rencontre intime et sociale pour les 10 duos retenus lors du casting. Ce ne sont pas moins de 600 personnes qui avaient au départ posé leur candidature ! Les duos sont mis en face-à-face et répondent alors à 36 questions élaborées par le scientifique Aron. Ils vont, au fil des questions, de plus en plus vers l’intime. Certains des participants frémissent pour un second rendez-vous. La connexion est établie. Et pour certains duos, l’issue pourrait aller au-delà de cette seconde rencontre, ils pourraient tomber amoureux.

On ne cherche pas le mariage, une relation durable, c’est mettre en relation, en contact, en connexion et d’envisager, selon envie ou pas, un second rendez-vous.

On est le seul pays à avoir adapté ce format Australien.

On est parti du projet de base en l’adaptant à notre public, selon les codes de chez nous comme le confie la productrice de l’émission.

Le plateau est fabuleux, c’est une production Belge, … Made in love.

" 36 questions, se retrouver face caméra, aller de plus en plus vers l’intime, … Ce n’est pas toujours évident pour les candidats. Même si nous sommes au jour d’aujourd’hui de plus en plus familiarisés avec les codes de la télé réalité. Mais, chacun donne ce qu’il veut, en connaissance de cause et plus si affinités. The Love Experiment, c’est une discussion, il y a des duos soft, d’autres sont sans filtre". (Sophie Gilet)