On ne joue pas avec la nourriture !

Un petit cliché vidéo humoristique, ça ne mange pas de pain et ça dégomme bien les zygomatiques ! Au menu du jour, une bonne tranche de rire que nous propose Pascal Michel en guise de petit-déjeuner. Pour les gourmands du rire, voici de quoi alimenter votre journée.

D’abord… Quel genre de parents êtes-vous ?

Il semble que deux catégories se distinguent l’une de l’autre et se nuancent en l’attitude adoptée lors du service repas à bébé.

Il y a les parents qui aiment leur enfant…

Pour ceux-là, ils se jouent de tous les rituels et toutes les traditions pour que leur progéniture ingurgite la nourriture à toute "faim" utile. On connaît le classico procédé de l’avion qui a le mérite de faire rire aux éclats votre petit bout de chou et hop… L’occasion est trop belle que pour du coup lui hisser la cuillère divinement remplie de délices en sa bouche grande ouverte aux éclats..., et le tour est joué. Tous les scénari sont de mise pour que bébé se remplisse la didine. Une cuillère pour papa, une pour maman, un petit tour d’avion et hop, on remet ça… Et ça marche.

Et puis… Il y a ces autres parents, ceux qui ont le don d’agacer, ceux qui s’en jouent tellement que le risque encouru peut être sans pardon. Mais, c’est sans compter l’habileté extrême de bébé qui en une seule fraction de seconde peut vous faire un détournement non pas d’avion mais de situation. L’agaceur peut ainsi devenir l’agacé et quel que soit le casting, on a bien rigolé.

A consommer sans modération… une bonne petite tranche de rire pour vous rassasier en cette matinée.

Bon appétit !